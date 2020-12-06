Türkiye'nin 6 Aralık koronavirüs sonuçları açıklandı: Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalıyor

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.
- Son 24 saatte 195 vatandaşımız hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 30 bin 402 oldu.
Bugün tespit edilen 6.093 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalma eğiliminde. Tedbirler ve kısıtlamaların etkisini görmeyi ümit ediyoruz. Tedbirlere uymak hepimiz için insani bir görevdir. Kısıtlama olmadan da kalabalıklardan uzak durun https://t.co/RVlhe7786O
Bugün tespit edilen 6.093 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalma eğiliminde. Tedbirler ve kısıtlamaların etkisini görmeyi ümit ediyoruz. Tedbirlere uymak hepimiz için insani bir görevdir. Kısıtlama olmadan da kalabalıklardan uzak durun https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 6, 2020