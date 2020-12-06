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Koronavirüs Türkiyenin 6 Aralık koronavirüs sonuçları açıklandı Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalıyor
TÜRKİYE

6 Aralık koronavirüs tablosu: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Türkiye'nin 6 Aralık koronavirüs sonuçları açıklandı: Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Aralık günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve vaka sayısını paylaştı. Bakan Koca verileri, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasına ait linki paylaşarak duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

  • Son 24 saatte 195 vatandaşımız hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 30 bin 402 oldu.

Yasağı ihlal edenlerin polis aracını görünce çığlık çığlığa kaçıştığı anlar kamerada
OYNAT 00:23
Yasağı ihlal edenlerin polis aracını görünce çığlık çığlığa kaçıştığı anlar kamerada
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir grup gencin polis aracını gördüğü sırada koşarak etrafa saçıldığı görüntü sosyal medyada ilgiyle izlendi. Görüntülerde polis aracının sokağa girdiği sırada yasağı ihlal eden kişilerin çığlıklar atarak kaçtığı görülüyor.

Türkiye'nin 5 Aralık koronavirüs sonuçları açıklandı: Vaka sayısı düşmüyor
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Türkiye'nin 5 Aralık koronavirüs sonuçları açıklandı: Vaka sayısı düşmüyor
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