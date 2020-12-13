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Koronavirüs 6 ay arayla koronavirüse ikinci kez yakalandı
TÜRKİYE

6 ay arayla koronavirüse ikinci kez yakalandı

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Meral Günaldı, yaklaşık 6 ay arayla iki kez yakalandığı yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verdiği ikinci mücadeleyi de kazanarak sağlığına kavuştu. Günaldı, yaptığı açıklamada, çok iyi korunduğunu ancak aldığı tüm önlemlere rağmen virüse yakalandığını söyledi.

Haber Merkezi AA
Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Meral Günaldı
Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Meral Günaldı

Bir hastasından ya da hasta yakınından virüsü kaptığını belirten Günaldı, "Muhtemelen ilkini hastalardan aldım. Genel belirtiler olarak görüldü. Baş, boğaz ağrısı, üst solunum yolu enfeksiyonu gibiydi. Bunu fark eder etmez hastalarımı da personeli de korumak adına hemen test yaptırdım. Testim pozitif çıktı. Ondan sonrasında tedavilerim başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen filyasyon ekipleri tarafından getirilen ilaçları kullandım. Antiviral ve antibiyotik ilaç kullandım. Aslında bunlar daha çok virüsün tedavisine yönelik olsa da şikayetlerimiz fazlaydı onlar da zaman içinde azaldı." diye konuştu.

Günaldı, ailesini de korumak için hastalık süresi boyunca ayrı bir odada kaldığını dile getirerek, mümkün olduğu kadar o odadan çıkmadığını, yeme içme ihtiyacını da aynı oda da giderdiğini ifade etti.

AA

"DOKTORLAR OLARAK RİSK ALTINDAYIZ"

Hastalığı atlattıktan sonra test yaptırdığını ve vücudunda tekrar bulaşmayı engelleyen antikor düzeylerinin oluşmadığını kaydeden Doç. Dr. Meral Günaldı, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "İlk kez yakalandıktan sonra antikorum oluşmadığı için korunmaya daha da dikkat ettim. İlkini atlattıktan yaklaşık 6 ay sonra tekrar üst solunum yolu enfeksiyonu ve öksürük şikayetim oldu. Ateş yükselmesi olması üzerine tekrardan test yaptırdım. Testim tekrar pozitif geldi. Eş zamanlı olarak ailemde de pozitif çıktı. Doğrusu virüsü onlara ben mi bulaştırdım onlar mı bana bulaştırdı bilmiyorum. Bu iş gerçekten çok zincirlime olarak gidiyor. Doktorlar olarak sürekli risk altındayız. Hastaneye girip çıkmak bile başlı başına bir risk. Hastalarımıza bu konuda çok dikkatli gidip gelmelerini söylüyoruz. Teması mümkün olduğu kadar azaltmaya çalışıyoruz. Kendi ünitemizde de hasta yakınlarını uzak tutmaya çalışıyoruz. Sadece hastalarımızla temas ederek, onları ve kendimizi koruyarak yapıyoruz bunu. Muhtemelen ben hastaneden kaptım ya da evdekilerden ya da dışarıdayken biriyle temas halinde olduğumuz sırada aldık. Bulaş artık toplum arasında çok kolaylıkla oluyor maalesef."

Günaldı, ikinci kez yakalandığı virüsün ilkinden farklı belirtilere yol açtığına dikkati çekerek, ikincisinde koku ve tat kaybının olduğunu, ateşinin biraz daha yüksek ve uzun sürdüğünü ayrıca öksürüğünün olduğunu anlattı.

Doktor arkadaşlarından, özellikle yoğun bakım bölümlerinde çalışanlarından 3. kez virüse yakalananların olduğunu dile getiren Günaldı, "İlk başta antikoru oluşup sonra antikoru negatif olup, tekrardan ikinci kez geçiren arkadaşlar olduğunu duyuyoruz. Hekim olarak, sağlık çalışanları olarak gerçekten hepimiz çok risk altındayız ve defalarca bunu geçirmek zorunda kalıyoruz maalesef." dedi.

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