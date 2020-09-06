6 Eylül koronavirüs sonuçları: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı Türkiye'nin 6 Eylül'e ait koronavirüs tablosu: Vaka ve vefat sayısında düne göre düşüş Türkiye'nin 6 Eylül koronavirüs verileri açıklandı. Sağlık Bakanlığının koronavirüs ile ilgili bilgilendirme sayfasında veriler güncellendi. Verilere göre son 24 saatte koronavirüsten 53 kişi hayatını kaybederken, tespit edilen yeni vaka sayısı ise 1578 oldu. Vaka ve vefat sayısında düne göre düşüş gözlense de iyileşen sayısı hala hala hasta sayısından geride seyrediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünkü sonuçlarla ilgili yaptığı paylaşımında en çok vaka görülen 5 ili açıkladı.

Haber Merkezi 06 Eylül 2020, 19:05 Son Güncelleme: 06 Eylül 2020, 19:54 Yeni Şafak