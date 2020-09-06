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Koronavirüs Türkiyenin 6 Eylüle ait koronavirüs tablosu Vaka ve vefat sayısında düne göre düşüş
TÜRKİYE

6 Eylül koronavirüs sonuçları: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Türkiye'nin 6 Eylül'e ait koronavirüs tablosu: Vaka ve vefat sayısında düne göre düşüş

Türkiye'nin 6 Eylül koronavirüs verileri açıklandı. Sağlık Bakanlığının koronavirüs ile ilgili bilgilendirme sayfasında veriler güncellendi. Verilere göre son 24 saatte koronavirüsten 53 kişi hayatını kaybederken, tespit edilen yeni vaka sayısı ise 1578 oldu. Vaka ve vefat sayısında düne göre düşüş gözlense de iyileşen sayısı hala hala hasta sayısından geride seyrediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünkü sonuçlarla ilgili yaptığı paylaşımında en çok vaka görülen 5 ili açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfası üzerinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 96 bin 842 test yapıldı, 1578 kişide koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Toplam iyileşen sayısı 251 bini geçti

  • Son 24 saatte 53 hasta vefat etti, 1013 kişi iyileşti. Koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlananların sayısı 251 bin 105'e çıktı. Toplam test sayısı 7 milyon 779 bin 539, vaka sayısı 279 bin 806, vefat sayısı 6 bin 673 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta 22 bin 28, ağır hasta sayısı 1102, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,6 oldu.

Vaka sayısı en çok artan 5 il

  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan illerimiz; Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri. Ağır hasta sayısı en çok olan illerimiz; İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum ve Yozgat. Tedbirlere birlikte uyarak başarılı olabiliriz. Birlikte tedbirli olalım." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri

5 Eylül koronavirüs verileri.

Koronavirüs salgınında 5 Eylül tablosu açıklandı: Ölü sayısı arttı, iyileşen sayısı azaldı
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