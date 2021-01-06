Türkiye'nin 6 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: Vefat sayısı düşme eğilimi gösteriyor

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 182 bin 645 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 830 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 303 oldu, 8 bin 702 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 164 bin 40'a yükseldi.

KORONAVİRÜS Türkiye'nin 5 Ocak koronavirüs sonuçları açıklandı: Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor