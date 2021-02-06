Koronavirüs Sağlık Bakanlığı 6 Şubat koronavirüs verilerini açıkladı Vaka sayıları düşmüyor
TÜRKİYE

6 Şubat koronavirüs tablosu: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Sağlık Bakanlığı 6 Şubat koronavirüs verilerini açıkladı: Vaka sayıları düşmüyor

Sağlık Bakanlığının sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası 6 Şubat koronavirüs tablosunu yayınladı. Açıklanan verilere göre vaka sayısındaki bir süredir devam eden artışın tersine dönmediği açıkça görülüyor. Ölü sayısı ise stabil şekilde devam ediyor. İşte 6 Şubat koronavirüs ölü, vaka, hasta sayısı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Arşiv

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Veriler vaka sayısındaki tehlikeli artışın sürdüğünü gösteriyor.

  • Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 108 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 7 bin 897 yeni vaka olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca’dan ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ paylaşımı
OYNAT 02:19
Sağlık Bakanı Koca’dan ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Şeyh Edebali'nin, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' sözüyle bir video paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı videoda Covid-19 ile mücadelenin en ön safındaki sağlıkçılar yer aldı. Söz konusu videoda 112 Acil Çağrı Merkezi'nden gelen talebe doğru yola çıkan UMKE ekiplerinin, Covid-19 aşısını ulaştırma süreçlerine yer verildi. Karlı yolları aşarak Erzurum'daki bir köyde ikamet eden yaşlı vatandaşların aşılarını ayaklarına kadar götüren Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin aşıyı ulaştırma sürecinin paylaşıldığı videonun sonunda Bakan Koca'nın “Her zaman her şartta milletimizin hizmetindeyiz” sözleri yer aldı.

Son 24 saatte 8 bin 89 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 412 bin 505'e yükseldi.

  • Test sayısı 30 milyon 486 bin 691'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 524 bin 786, vefat sayısı 26 bin 685, ağır hasta sayısı 1337 oldu.

YATAK DOLULUK ORANI 45,4

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,9, yatak doluluk oranı yüzde 45,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

Sağlık Bakanlığı 5 Şubat koronavirüs verilerini açıkladı: Vaka sayıları düşmüyor
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