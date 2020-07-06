Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 16, vaka sayısı 1086

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. İyileşen sayısındaki olumlu gelişmeler ise devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Bugünün koronavirüs verileri.

Türkiye'de son 24 saatte 1086 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 206 bin 844, can kaybı 5 bin 241 oldu.

Son 24 saatte 2 bin 315 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlananların sayısı 182 bin 995 oldu.

Azalmalar yavaş, artış hızlı

Bakan Koca, verileri duyurduğu paylaşımında, "Vaka sayılarımızda azalma sürüyor. Dikkatli olmalıyız: Azalmalar yavaş, artış hızlı gerçekleşiyor. 1.000’i aşan günlük yeni vakalarımızın sebebi, kurallara uyulmamasıdır. Bugünkü 16 can kaybına önlenebilir sebepler yol açtı. Salgına karşı kaç kişiyiz?" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri

5 Temmuz koronavirüs verileri.

4 Temmuz koronavirüs verileri.

3 Temmuz koronavirüs verileri.

2 Temmuz koronavirüs verileri.

1 Temmuz koronavirüs verileri.