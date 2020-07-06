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Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölü sayısı 16, vaka sayısı 1086
TÜRKİYE

6 Temmuz koronavirüs sonuçları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 16, vaka sayısı 1086

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Temmuz günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. İyileşen sayısındaki olumlu gelişmeler ise devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Bugünün koronavirüs verileri.
  • Türkiye'de son 24 saatte 1086 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 206 bin 844, can kaybı 5 bin 241 oldu.

Son 24 saatte 2 bin 315 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlananların sayısı 182 bin 995 oldu.

Azalmalar yavaş, artış hızlı

  • Bakan Koca, verileri duyurduğu paylaşımında, "Vaka sayılarımızda azalma sürüyor. Dikkatli olmalıyız: Azalmalar yavaş, artış hızlı gerçekleşiyor. 1.000’i aşan günlük yeni vakalarımızın sebebi, kurallara uyulmamasıdır. Bugünkü 16 can kaybına önlenebilir sebepler yol açtı. Salgına karşı kaç kişiyiz?" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri

5 Temmuz koronavirüs verileri.

4 Temmuz koronavirüs verileri.

3 Temmuz koronavirüs verileri.

2 Temmuz koronavirüs verileri.

1 Temmuz koronavirüs verileri.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 19, vaka sayısı 1148
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 19, vaka sayısı 1148
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