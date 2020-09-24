Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs 65 yaş üstü kısıtlama olan iller Hangi illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var?
TÜRKİYE

65 yaş üstü kısıtlama olan iller: Hangi illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının etkileri hala devam ediyor. Ancak vatandaşların tedbirleri hiçe sayması nedeniyle son haftalarda ölü ve vaka sayısında artış yaşanıyor. Karantinadan kaçan vatandaşların sokaklarda dolaşması ise özellikle riskli gruptaki 65 yaş üstü büyüklerimiz için tehlike saçıyor. Yetkililer, bazı illerde belirli saat aralıklarında bu yaş gruplarına kısıtlama uygulamaya başladı. Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında ise açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, il bazında belli saatlerde ulaşımda sınırlamalar yapılabileceğini bildirmişti. Peki, 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama olan iller hangileri?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var? İşte tüm detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Koronavirüs nedeniyle haftalarda bazı illerde vaka sayılarında korkutan artışlar yaşanıyor. Salgının yayılımını önlemek için valilikler riskli gruptaki 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı ve kısıtlama kararları alıyor. Peki, 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama olan iller hangileri? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var? Detayları haberimizden öğrenebilirsiniz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 65 yaş ve üstü vatandaşlar için flaş açıklama

Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İl bazında 65 yaş üstü vatandaşlarımıza belli saatlerde ulaşımda sınırlı yapılabilecektir." ifadelerini kullanarak yeni tedbir kararını açıklamıştı.

65 yaş ve üstü vatandaşlara kısıtlama olan iller hangileri?

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de koronavirüs tedbirleri açıklandı. Bazı caddelerde sigara içilmesi yasaklandı. 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Fatih Parkı 65 yaş ve üzeri vatandaşlara tahsis edildi. Ccaddelere masa, sehpa, tabure atılmasını yasakladı. Gümüşhane Valiliği'nin web sitesinden yapılan duyuruda koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği kaydedildi.

Düğün salonunda koronavirüs şoku: Hapis cezası talebi
KORONAVİRÜS
Düğün salonunda koronavirüs şoku: Hapis cezası talebi

YALOVA

Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Korona Virüs Tedbirleri gündemi ile bir araya geldi. Son günlerde artış gösteren vakaları da göz önünde bulunduran Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 65 yaş üstü vatandaşların saat 09:00 ile 20:00 saatleri haricinde sokağa çıkmasına kısıtlama getirdi. Öte yandan 18 yaş altı gençlere yönelik de kısıtlama kararı alındı. 18 yaş altı çocuk ve gençler ise akşam saat 20:00'den sonra yanlarında velileri olmadan sokağa çıkamayacaklar.

ERZİNCAN

Erzincan Valisi Mehmet Makas başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, il genelinde salgını önlemek amacıyla başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere tedbirlere yeterince uyulmamasının hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle çeşitli kararlar aldı. Bu kapsamda 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların 11.00-18.00 saatleri dışında sokağa çıkmaları yasaklandı. 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların pazar yerleri, alışveriş merkezleri, kulüp ve dernek binaları, lokallere girişlerine, cenaze törenleri, düğün ve nikah merasimlerine katılmalarına izin verilmeyecek. başlatılması."

ANTALYA

Antalya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-17.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

ÇANKIRI

Çankırı'da da alınan kararda şu ifadelere yer verildi: "YApılan değerlendirmeler sonucunda; 65 yaş üzeri büyüklerimizin 11:00 ve 15:00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarına izin verilecektir. Maske kullanımını aksattığı için pazar yerleri içerisinde sigara içilmesi yasaklanmıştır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli aşıda insan üzerindeki deneme çalışmaları önümüzdeki aylarda...
OYNAT 01:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli aşıda insan üzerindeki deneme çalışmaları önümüzdeki aylarda...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ardından koronavirüsle mücadelede alınan yeni kararları açıkladı. İl bazında 65 yaş üstü vatandaşların ulaşım saatlerinde sınırlama yapılabileceğini bildiren Erdoğan, koronavirüs aşısı için de tarih verdi. İşte koronavirüs aşısı için açıklanan tarih


MARDİN

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kurulu, 65 yaş ve üstündekilere ilişkin yeni kararlar alındı. Alınan kararlarda 65 yaş ve üstündekilerin saat 10.00- 20.00 haricinde sokağa çıkmaları yasaklandı. Alınan yeni kararlara ilişkin valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorideki oranının düzenli olarak takip edilmesine, 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın her gün 10:00-20:00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, toplu taşıma araçlarını her gün sadece 10.00-17.00 saatlerinde kullanabilmesine, 65 yaş ve üzeri vatandaşların, ilimizde kurulan semt, ilçe pazarlarına saat 17.00'den sonra girmelerinin yasaklanmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir" denildi.

MUĞLA

Muğla Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik bazı kısıtlamalar getirildiğini duyurdu. Valilikten tapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kısıtlama kararları alındığı bildirildi. Bu kararlarla 65 yaş ve üzeri vatandaşların sağlığının korunmasının amaçlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın düğün, nişan, nikah, kına, sünnet, mevlit, cenaze gibi toplu organizasyonlara, sadece 1. 2. 3. derece (anne, baba, kardeş, torun, dede, nine, amca, hala, teyze, dayı) yakın akrabalarının sosyal mesafe ve maske kuralına riayet ederek katılması, bunun dışındaki 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın katılımlarının kısıtlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

ELAZIĞ

Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların birinci derece yakınları dışındaki organizasyonlarına katılımları yasaklandı. Karar şu şekilde açıklandı:

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 18 yaş altındakilere saat 21.00'den sonra umuma açık alanlara girmeme, 65 yaş ve üstündekilere de merasimlere katılmama kısıtlaması getirildi.


İstanbul Valiliği açıkladı: Pazartesi gününden itibaren müsaade edilmeyecek
GÜNDEM
İstanbul Valiliği açıkladı: Pazartesi gününden itibaren müsaade edilmeyecek

BARTIN

Bartın Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların düğünlere katılmasını yasakladı.

KIRIKKALE

Koronavirüs vakalarının artması ile beraber Kırıkkale'de 65 yaş ve üstü için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak 65 yaş üstü için kararlarını açıkladı. Buna göre kent genelinde 65 yaş ve üzeri insanların sokağa çıkmaları 10:00 ile 18:00 saatleri arasında sınırlandırıldı.

AKSARAY

Aksaray'da korona virüse karşı valilik tarafından ek bir karar alınarak 65 yaş üstü vatandaşların birinci derece akrabaları hariç diğer düğün törenlerine katılması ve sahnede gelin damat dışında hiç kimsenin oyun oynaması yasaklandı.

Samsun'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yeni kısıtlama
GÜNDEM
Samsun'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yeni kısıtlama

KOCAELİ

Vali Seddar Yavuz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, salgınla mücadele çalışmalarını değerlendirerek, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik yeni kararlar aldı. Bu kararlara göre, salgında risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, 06.00-10.00 ve 16.00-20.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmaları kısıtlandı. Risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzeri vatandaşların, kentte kurulan gıda, giyim, sosyete pazarı gibi tüm semt ve ilçe pazarları, alışveriş merkezleri, sinema, tiyatro, konser, gösteri merkezi gibi yerlere girişleri kısıtlandı.

KARABÜK

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurul kararında 65 yaş ve üzeri vatandaşların 08.00-10.00 ve 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarının kullanımının kısıtlandığı açıklandı.

Sağlık Bakanı Koca'dan 65 yaş üstüne seyahat müjdesi
OYNAT
Sağlık Bakanı Koca'dan 65 yaş üstüne seyahat müjdesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, ' 65 yaş üstü büyüklerimizle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızla da görüştüm. 65 yaş üstü büyüklerimize küçük bir müjdemiz olacak. Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Bilim Kurulu önerisi doğrultusunda 65 yaş üstü büyüklerimiz eğer memleketlerine gitme noktasında, sabit yere gittiğinden eminsek, sağlık açısından sorunları yoksa, ilgili kaymakamlıktan, 1 ay dönmemek üzere bir izin durumu yarından itibaren söz konusu olacak' dedi.


BURSA

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar için 15 Ağustos'ta alınan kısıtlama kararının iptal edilerek yeni düzenleme yapıldığı bildirildi. Ayrıca, söz konusu kişilerin semt pazarı ve pazar yerlerinde kalabalık olmayan 08.00-14.00 saatlerinde bulunmalarına, bu zaman dilimi dışında kalan saatlerde semt pazarı ve pazar yerlerine girişlerinin yasaklanmasının da kararlaştırıldığı aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı müjdesi: Koronavirüs aşısı için tarih belli oldu
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı müjdesi: Koronavirüs aşısı için tarih belli oldu

MANİSA

65 yaş ve üzeri vatandaşların 17.00- 20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları, ilçe pazarlarına 17.30'dan sonra girmeleri ve birinci derece akrabaları dışındaki düğünlere katılması yasaklandı.

BOLU

65 yaş ve üstüne toplu ulaşım araçlarını kullanmaları, nişan, kına, düğün, taziye, cenaze namazı, pazar yasaklandı. Kentte cadde ve sokaklarda sigara içilmesi, dondurma, çekirdek yemek yasak.

BALIKESİR

65 yaş ve üstü vatandaşlar 1'inci ve 2'nci derece akrabaları haricinde düğünlere katılamayacak. Bu grup saat 16.00 ile 20.00 arası pazar yerlerine de giremeyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı: Edirne’de 65 yaş ve üzerine ücretsiz kart kısıtlaması
KORONAVİRÜS
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı: Edirne’de 65 yaş ve üzerine ücretsiz kart kısıtlaması

KAYSERİ

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstündekilerin toplu taşıma araçlarını kullanma saatleri, düğün, kına, mevlit gibi toplu etkinliklere katılmaları, pikniğe gitmeleri ve alışveriş merkezi, pazar gibi alışveriş mekanlarına girişleri kısıtlandı. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, toplu taşıma araçlarını sadece 10.00-17.00 saatlerinde kullanabilecek. Ayrıca piknik ve mesire alanlarından sadece aynı hanede yaşayan aile mensupları yararlanabilecek. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, sadece eşleri, çocukları ve torunları ile bir arada bulunmak kaydıyla bu tip alanları kullanabilecek.

SİİRT

Siirt Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 15 yaş ve altı çocukların nişan, kına ve düğün gibi etkinliklere katılımlarının yasaklandığını bildirdi. Öte yandan, kentte Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların 17.00 ila 24.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarının yasaklanmasına ilişkin hükmün kaldırılmasına karar verildi.

YALOVA

Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulu'nca alınan karar ile 65 yaş üstü vatandaşların sabah 09:00 ile akşam 21:00 saatleri dışında sokağa çıkması kısıtlandı.

Kahramanmaraş'ta 18 yaş altı ile 65 yaş ve üstündekilere koronavirüs kısıtlaması
FOTOĞRAF 11
Title
Valilikten yapılan açıklamada, Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında gerçekleştirilen İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ek kararların alındığı bildirildi.
Title
Kararların kaymakamlar koordinesinde kolluk güçleri, sağlık ve zabıta teşkilatınca yürütüleceği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Title
18 yaş altı genç ve çocuklarımızın saat 21.00'den sonra umuma açık yerler, parklar gibi alanlara veli ve vasisi olmaksızın girişinin kısıtlanmasına, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ise düğün, nikah, nişan gibi merasimlere gelin ve damadın anne, baba, dede, anneanne, babaannesi harici katılımının kısıtlanmasına karar verilmiştir.
Title
Açıklamada, idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereği idari işlemin kaymakamlarca tesis edileceği kaydedildi.
Title
Kahramanmaraş'ta 18 yaş altı ile 65 yaş ve üstündekilere Kovid-19 kısıtlaması
Title
Kahramanmaraş'ta 18 yaş altı ile 65 yaş ve üstündekilere Kovid-19 kısıtlaması
Title
Kahramanmaraş'ta 18 yaş altı ile 65 yaş ve üstündekilere Kovid-19 kısıtlaması
Title
Kahramanmaraş'ta 18 yaş altı ile 65 yaş ve üstündekilere Kovid-19 kısıtlaması
Title
Kahramanmaraş'ta 18 yaş altı ile 65 yaş ve üstündekilere Kovid-19 kısıtlaması
Title
Kahramanmaraş'ta 18 yaş altı ile 65 yaş ve üstündekilere Kovid-19 kısıtlaması
Title
Kahramanmaraş'ta 18 yaş altı ile 65 yaş ve üstündekilere Kovid-19 kısıtlaması
Kahramanmaraş'ta 18 yaş altı ile 65 yaş ve üstündekilere koronavirüs kısıtlaması
Kahramanmaraş'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 18 yaş altındakilere saat 21.00'den sonra umuma açık alanlara girmeme, 65 yaş ve üstündekilere de merasimlere katılmama kısıtlaması getirildi.


Abone Ol Google News
Gaz keşfisonrası şanslı 12 il

Gaz keşfi
sonrası şanslı 12 il

Diğer illere göre daha ucuza kullanacaklar.
Yerli otodadikkat çeken karar

Yerli otoda
dikkat çeken karar

​Acele olarak kamulaştırılıp yıkıma başlanacak.
Fransada çatısı çöken Marsilya hastanesini su bastı

Rafael jetleri Doğu Akdeniz'deki dengeyi değiştirmez.

27 adrese<br>eş zamanlı baskın

27 adrese
eş zamanlı baskın

​Çok sayıda FETÖ üyesi gözaltına alındı.
Zamana karşı kurtarma yarışı

Zamana karşı kurtarma yarışı

​Dünya bu görüntüleri konuşuyor, yüzlercesi tek tek öldü.
Nakış gibi işleniyor

Nakış gibi işleniyor

​750 milyon liralık dev projede sona yaklaşıldı.
Koronaya<br>karşı etkisiz

Koronaya
karşı etkisiz

​Japon uzmanlar tartışmalara son noktayı koydu.
Mahalle savaş<br>alanına döndü

Mahalle savaş
alanına döndü

​İki aile bıçak ve silahlarla birbirine girdi.
Tehdit işe yaramadı

Tehdit işe yaramadı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için sıraya girdiler.
Aşıda güzel<br>şeyler olacak

Aşıda güzel
şeyler olacak

​Çoğaltılan aşılar üç aşamada denenecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.