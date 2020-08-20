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TÜRKİYE

65 yaş üstü vatandaşlara bir ilde daha kısıtlama: Bir ay boyunca yasak

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sürecinde en riskli grup 65 yaş üstü vatandaşlar. Türkiye'de de bir süre önce salgın önlemleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Bazı illerde vaka sayıları artınca yeniden kısıtlamalara gidildi. Van'da 65 yaş ve üstü vatandaşların lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri ve benzeri umuma açık ve eğlence yerlerine girmeleri bir ay boyunca kısıtlandı.

Haber Merkezi DHA
Van'da 65 yaş üstü vatandaşlara bir ay boyunca kısıtlama getirildi.
Van'da 65 yaş üstü vatandaşlara bir ay boyunca kısıtlama getirildi.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, 65 yaş ve üstü vatandaşlar için yeni kısıtlama kararları alındığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: "Son günlerde koronavirüs (Covid-19) vakalarının artması ve özellikle yoğun bakımda tedavi altına alınanların büyük çoğunluğunu 65 yaş üstü vatandaşların oluşturması üzerine yeni kısıtlama kararları alındı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından daha önce alınan kararla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın düğün, nişan, sünnet gibi toplu etkinliklere katılması, yine 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların her gün 07:30-10:00 ile 16:30-19:00 saatleri arasında il içi her türlü toplu taşıma araçlarına binmeleri kısıtlanmıştı. Bu kısıtlamalara ek olarak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni kararlar alındı." denildi.

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Toplu taşımaya günde sadece iki kez binebilecekler

Karara göre, Van sınırları içindeki 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, ücretsiz olarak kullandığı belediye toplu taşıma araçlarından günde sadece iki defa yararlanabilecek. Ayrıca bugünden itibaren bir ay boyunca lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri, ve benzeri umuma açık ve eğlence yerlerine girmeleri kısıtlandı.

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