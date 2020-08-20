65 yaş üstü vatandaşlara bir ilde daha kısıtlama: Bir ay boyunca yasak

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, 65 yaş ve üstü vatandaşlar için yeni kısıtlama kararları alındığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: "Son günlerde koronavirüs (Covid-19) vakalarının artması ve özellikle yoğun bakımda tedavi altına alınanların büyük çoğunluğunu 65 yaş üstü vatandaşların oluşturması üzerine yeni kısıtlama kararları alındı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından daha önce alınan kararla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın düğün, nişan, sünnet gibi toplu etkinliklere katılması, yine 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların her gün 07:30-10:00 ile 16:30-19:00 saatleri arasında il içi her türlü toplu taşıma araçlarına binmeleri kısıtlanmıştı. Bu kısıtlamalara ek olarak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni kararlar alındı." denildi.

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Toplu taşımaya günde sadece iki kez binebilecekler

Karara göre, Van sınırları içindeki 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, ücretsiz olarak kullandığı belediye toplu taşıma araçlarından günde sadece iki defa yararlanabilecek. Ayrıca bugünden itibaren bir ay boyunca lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri, ve benzeri umuma açık ve eğlence yerlerine girmeleri kısıtlandı.

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