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Koronavirüs 65 yaş üstü vatandaşlara bir ilde daha kısıtlama Kayseride düğün, pazar ve AVMlere girişleri yasaklandı
TÜRKİYE

65 yaş üstü vatandaşlara bir ilde daha kısıtlama: Kayseri’de düğün, pazar ve AVM’lere girişleri yasaklandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında vakalarda artış yaşanması üzerine Kayseri'de yeni tedbirler alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, 65 yaş üstü vatandaşların toplu etkinliklere katılması, pazar ve AVM gibi mekanlara girişlerinin sınırlandırıldığı bildirildi.

Haber Merkezi İHA
Kayseri'de 65 yaş üstü vatandaşların düğün, pazar ve AVM’lere girişleri yasaklandı.
Kayseri'de 65 yaş üstü vatandaşların düğün, pazar ve AVM’lere girişleri yasaklandı.

İl Hıfzısıhha Kurulunca yapılan açıklamada, "1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesine istinaden 15/08/2020 tarihinde saat 10.00’da, ilimizde alınacak tedbirleri görüşmek üzere İl Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin iştiraki ile toplanmıştır. Çin’de ortaya çıkarak ve bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bugüne kadar birçok tedbir kararı alınmış ve uygulamaya geçirilmiştir.

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  • İçişleri Bakanlığının Korana virüs salgını ile mücadele kapsamında; 22/03/2020 tarihli ve 5762 sayılı Genelgesi doğrultusunda risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirilmiş, 10/06/2020 tarihli ve 9138 sayılı Genelgesi doğrultusunda da söz konusu kısıtlama esnetilerek her gün 10.00 ile 20.00 arasında sokağa çıkabilmelerine karar verilmiştir.

Salgınla mücadeleye devam

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde yaşamsal faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmakta olup gelinen aşamada Valiliklerce, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarına yönelik uygulamanın il bazında belirlenmesi hususu İçişleri Bakanlığının 12/08/2020 tarihli ve 13102 sayılı Genelgesi ile bildirilmiştir.

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Toplu taşıma araçlarına saat ayarı

Bu kapsamda; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sağlıklarının korunabilmesi amacıyla İlimiz genelinde düğün, kına,nişan, nikah, mevlit, sünnet merasimi, vb. gibi toplu etkinliklere (anne, baba, dede, nine, amca, dayı, teyze ve hala haricinde) 65 yaş ve üzerindeki misafirlerin kabul edilmemesine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sağlıklarının korunabilmesi amacıyla toplu taşıma araçlarını sadece sabah 10.00’dan, akşam 17.00’ye kadar kullanabilmelerine, günün diğer saatlerinde ise toplu taşıma araçlarını kullanmalarının sınırlandırılmasına, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sağlıklarının korunabilmesi amacıyla pazar, AVM, sosyete pazarı vb. gibi toplu alışveriş mekanlarına girişlerinin sınırlandırılmasına, bu tip mekanlardan temin etmek istedikleri ihtiyaçları konusunda Vefa Destek Gruplarınca gerekli desteğin sağlanmasına, Piknik ve mesire alanlarından sadece aynı hanede yaşayan aile mensuplarının bir arada bulunmak suretiyle istifade edebilmelerine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın ise sağlıklarının korunabilmesi amacıyla sadece eşleri, çocukları ve torunları ile bir arada bulunmak kaydıyla bu tip alanlardan istifade edebilmelerine, alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

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