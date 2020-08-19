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Koronavirüs 65 yaş ve üstüne bir ilde daha kısıtlama Balıkesirde düğünlere sınırlama, büyüklerimize yasak
TÜRKİYE

65 yaş ve üstüne bir ilde daha kısıtlama: Balıkesir'de düğünlere sınırlama, büyüklerimize yasak

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sürecinde en riskli grup 65 yaş üstü vatandaşlar. Türkiye'de de bir süre önce salgın önlemleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Bazı illerde vaka sayıları artınca yeniden kısıtlamalara gidildi. Son olarak Balıkesir'de düğünlerin süresi üç saatle sınırlandırıldı, 65 yaş ve üstü vatandaşların 16.00-20.00 saatlerinde pazar yerlerine girişleri yasaklandı.

Haber Merkezi AA
Balıkesir'de 65 yaş ve üstü vatandaşlara bir dizi kısıtlama getirildi.
Balıkesir'de 65 yaş ve üstü vatandaşlara bir dizi kısıtlama getirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, salgınla ilgili son durumu değerlendirdi. Toplantıda alınan kararlara göre, düğünlerde yakın temasta bulunabilme riski dolayısıyla bütün düğünlerin süreleri en fazla üç saat olacak. Ayrıca, düğünlerde müzik yayını en geç saat 23.00'te sonlandırılacak. Düğün konvoylarında mümkün olduğunca az sayıda araç bulundurulacak, araçların içinde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilecek.

Koronavirüs vakaları artınca harekete geçildi: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı getirilen iller
KORONAVİRÜS
Koronavirüs vakaları artınca harekete geçildi: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı getirilen iller
  • 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, birinci ve ikinci derece akrabalarına ait olanlar dışındaki düğünlere katılamayacak. Bu grupta yer alan kişiler, 16.00-20.00 saatlerinde pazar yerlerine giremeyecek.

Oturma düzenlerinde yenilik

Çay ocakları, kahvehane ve kıraathanelerde oturma düzeni, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından hazırlanan çalışma rehberine uygun olmasına özen gösterilecek. Masalar arasında her yönden 1,5 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 santimetre olacak şekilde oturma düzeni oluşturulacak. Karşılıklı oturmada masanın genişliği 70 santimetreden az ise iki masa birleştirilerek kullanılacak ve çapraz oturma düzeni uygulanacak.

65 yaş üstü vatandaşlar için üçüncü sokağa çıkma izni
KORONAVİRÜS
65 yaş üstü vatandaşlar için üçüncü sokağa çıkma izni

Toplu taziyelere izin verilmeyecek

Yoğun insan hareketinin bulunduğu sahil bölgeleri, parklar ve piknik alanları başta olmak üzere bütün cadde ve meydanlarda sabit veya seyyar olarak dondurma, mısır, kuru yemiş, midye gibi ürünlerin satışının yapıldığı yerlerde işletme sahipleri tarafından sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması sağlanacak. Söz konusu iş yerleri tarafından ilgili belediye ile irtibat kurularak zeminde müşterilerin sosyal mesafeye uymaları için işaretleme yapılacak.

  • Sanayi kuruluşları ve benzeri işletmelerde iş yeri hekimleri tarafından çalışanlara günlük olarak semptom ve temaslı durumu sorgulaması yapılarak, olası bir şüpheli ya da pozitif vaka tespiti halinde İlçe Sağlık Müdürlüğüne acilen durum bildirilecek.

Koronavirüs vakaları artınca harekete geçildi: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı getirilen iller
KORONAVİRÜS
Koronavirüs vakaları artınca harekete geçildi: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı getirilen iller

Toplu taziyelere izin verilmeyecek, taziye evi, taziye çadırı gibi uygulamalar olmayacak. İlde görevli imamlar tarafından kendi sorumluluk alanlarındaki bütün cenazelerin İlçe Müftülüğüne bildirilmesi sağlanarak, Müftülük tarafından cenaze defin bilgileri ilgili kolluk birimine ivedilikle iletilecek.

Mahalle Denetim Ekipleri oluşturulacak

İçişleri Bakanlığının talimatı doğrultusunda il merkezinde Valilik, ilçelerde ise kaymakamlıklar bünyesinde kurulacak İl/İlçe Salgın Denetim Merkezlerinin etkin bir şekilde görevlerini getirmesi sağlanıp, tedavisi evde sürdürülen vaka tespitli kişilerin izolasyon koşullarına uymaları konusunda kolluk birimleri tarafından yapılacak denetimler artırılacak. Bu kapsamda Mahalle Denetim Ekipleri de oluşturulacak.

Van'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar için yeni karar: Düğün, nişan ve törenlere katılmaları yasak
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Van'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar için yeni karar: Düğün, nişan ve törenlere katılmaları yasak
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