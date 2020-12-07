Türkiye'nin 7 Aralık koronavirüs sonuçları açıklandı: Ölü sayısı ilk kez 200'ü geçti

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.
- Son 24 saatte 203 vatandaşımız hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 32 bin 137 oldu.
Bugün tespit edilen 6.420 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalıyor. Kısıtlamaların etkisi görülmeye başlandı. Yakında daha çok hissedeceğimizi ümit ediyoruz. Hepimizin görevi kendi kısıtlamalarımızı uygulayarak kalabalıklardan uzak durmak. https://t.co/RVlhe7786O
Bugün tespit edilen 6.420 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalıyor. Kısıtlamaların etkisi görülmeye başlandı. Yakında daha çok hissedeceğimizi ümit ediyoruz. Hepimizin görevi kendi kısıtlamalarımızı uygulayarak kalabalıklardan uzak durmak. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 7, 2020