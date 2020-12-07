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Koronavirüs Türkiyenin 7 Aralık koronavirüs sonuçları açıklandı Ölü sayısı ilk kez 200ü geçti
TÜRKİYE

7 Aralık koronavirüs tablosu: Test sayısı, ölü ve vaka sayısı

Türkiye'nin 7 Aralık koronavirüs sonuçları açıklandı: Ölü sayısı ilk kez 200'ü geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Aralık günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve vaka sayısını paylaştı. Bakan Koca verileri, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasına ait linki paylaşarak duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

  • Son 24 saatte 203 vatandaşımız hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 32 bin 137 oldu.

Konya’da filyasyon ekibinin mola eğlencesi
OYNAT 01:01
Konya’da filyasyon ekibinin mola eğlencesi
Konya'da filyasyon ekibinin mola verdiği sırada çektikleri video sosyal medyada izleyenlerin yüzünü gülümsetti. Mart ayından bu yana korona virüs salgınında en çok fedakarlık gösteren sağlıkçıların hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında çektiği video sosyal medyada en çok izlenen videolardan oldu. Sosyal medyada paylaşılan ve izleyenleri gülümseten görüntülerde filyasyon ekibinden iki kişinin mola verdikleri sırada maskeli ve tulumlu halde karşılıklı oynamaları ve dans etmeleri yer alıyor.

Türkiye'nin 6 Aralık koronavirüs sonuçları açıklandı: Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalıyor
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Türkiye'nin 6 Aralık koronavirüs sonuçları açıklandı: Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalıyor
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