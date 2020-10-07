Türkiye'nin 7 Ekim koronavirüs sonuçlarında umut veren gelişme: Düşüş eğilimi başladı

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 116 bin 608 Kovid-19 testi yapıldı, 1581 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 56 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1355 kişi iyileşti. Böylece, Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 288 bin 954'e çıktı.

Toplam test sayısı 11 milyon 160 bin 946'ya ulaştı. Hasta sayısı 329 bin 138, vefat sayısı 8 bin 609, ağır hasta sayısı 1411, aktif hasta sayısı 31 bin 575 oldu.

Haftalık koronavirüs verileri

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 6,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,3 olarak kayıtlara geçti.

Bugün tespit edilen 1.581 hasta var. Ağır hasta sayısının düşüş eğilimi başladı. Ağır hasta sayısını düşürmek hastaların erken tedaviye başlaması ile mümkün. Sağlık çalışanlarımız insan üstü bir gayretle çalışıyor. Mücadelede onlara birlikte destek olalım. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 7, 2020

OYNAT 00:35 Yolcu kapasitesini aşan otobüsten inmek istemeyen yolcu şoförle tartıştı Sivas'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında yolcu kapasitesi aşıldığı için otobüsten indirilmek istenen yaşlı adam otobüs şoförüyle tartıştı. Yaşlı adamın otobüsten inmek istememesiyse otobüste yolculuk yapanları ve şoförü isyan ettirdi. BiP'te paylaş

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Ağır hasta sayısının düşüş eğilimi başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 1581 hasta var. Ağır hasta sayısının düşüş eğilimi başladı. Ağır hasta sayısını düşürmek, hastaların erken tedaviye başlaması ile mümkün. Sağlık çalışanlarımız, insan üstü bir gayretle çalışıyor. Mücadelede onlara birlikte destek olalım." ifadelerini kullandı.

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Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri



