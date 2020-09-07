7 Eylül koronavirüs sonuçları: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı Türkiye'nin 7 Eylül koronavirüs verileri açıklandı: Ağır hasta sayısı sayısındaki yükseliş hala sürüyor Sağlık Bakanlığı, 7 Eylül koronavirüs (Kovid-19) sonuçlarını açıkladı. Bakanlığın koronavirüsle ilgili bilgilendirme sayfasındaki güncellenen verilere göre Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 57 kişi hayatını kaybederken yeni hasta sayısı ise bin 703 oldu. Ölü ve vaka sayısında devam eden artış endişe uyandırıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verilerle ilgili twitter hesabından yaptığı paylaşımda vaka sayısının en çok olduğu ili aktardı. Ayrıca Koca, ağır hasta sayısındaki yükselişin de devam ettiğini belirtti.

Haber Merkezi 07 Eylül 2020, 20:38 Son Güncelleme: 07 Eylül 2020, 21:10 Yeni Şafak