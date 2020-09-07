Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Türkiyenin 7 Eylül koronavirüs verileri açıklandı Ağır hasta sayısı sayısındaki yükseliş hala sürüyor
TÜRKİYE

7 Eylül koronavirüs sonuçları: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Türkiye'nin 7 Eylül koronavirüs verileri açıklandı: Ağır hasta sayısı sayısındaki yükseliş hala sürüyor

Sağlık Bakanlığı, 7 Eylül koronavirüs (Kovid-19) sonuçlarını açıkladı. Bakanlığın koronavirüsle ilgili bilgilendirme sayfasındaki güncellenen verilere göre Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 57 kişi hayatını kaybederken yeni hasta sayısı ise bin 703 oldu. Ölü ve vaka sayısında devam eden artış endişe uyandırıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verilerle ilgili twitter hesabından yaptığı paylaşımda vaka sayısının en çok olduğu ili aktardı. Ayrıca Koca, ağır hasta sayısındaki yükselişin de devam ettiğini belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanlığının koronavirüs (Kovid-19) bilgilendirme sayfasındaki veriler güncellendi. Açıklanan 7 Eylül koronavirüs verilerineölü ve vaka sayısında artış devam ediyor.

Bin 703 yeni vaka

  • Bugün 103 bin 925 koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 1703 kişiye hastalık tanısı konuldu. 57 kişi koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1118 oldu.

Son 24 saatte 1047 kişinin koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 252 bin 152'ye yükseldi.

  • Veriler, genel tabloda hala bir iyiye gidiş olmadığını gösterirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da twitter hesabından yaptığı paylaşımda uyarılarda bulundu.

Vaka konusunda lider hala başkent Ankara

  • Bakan Koca paylaşımında, "Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara. Türkiye genelinde son bir haftada zatürre oranı artan ilimiz olmadı. Ağır hasta sayısı ise halen yükselmeye devam ediyor. Birlikte tedbirlere uyarsak sonunda yenilen virüs olacak" ifadeleri yer aldı.

Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri

6 Eylül koronavirüs verileri.

Türkiye'nin 6 Eylül'e ait koronavirüs tablosu: Vaka ve vefat sayısında düne göre düşüş
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 6 Eylül'e ait koronavirüs tablosu: Vaka ve vefat sayısında düne göre düşüş

Koronavirüs salgınında 5 Eylül tablosu açıklandı: Ölü sayısı arttı, iyileşen sayısı azaldı
KORONAVİRÜS
Koronavirüs salgınında 5 Eylül tablosu açıklandı: Ölü sayısı arttı, iyileşen sayısı azaldı

5 Eylül koronavirüs verileri.

4 Eylül koronavirüs verileri.

3 Eylül koronavirüs verileri.

2 Eylül koronavirüs verileri.
Abone Ol Google News
Yunan vekildenflaş açıklama

Yunan vekilden
flaş açıklama

'Erdoğan stratejik bir akıl, Türkiye bölgesel bir süper güç.'
HDPli Kaplandan Akşenere yeşil ışık

HDP'li Kaplan'dan
Akşener'e yeşil ışık

​Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olabilir.
Katliam gibi kaza

Katliam gibi kaza

​Mardin'de trafik kazada çok sayıda ölü var.
Yükseliş <br>devam ediyor

Yükseliş
devam ediyor

Sağlık Bakanlığı son 24 saati açıkladı.
Yunanistan'a <br>sert uyarı

Yunanistan'a
sert uyarı

"​Açık söylüyorum, anı geldiğinde korkarım ki bedelini ağır ödemezler."

Tacizci sapık sahte şeyh Fatih Nurullah hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

Reina saldırısında rekor ceza

Reina saldırısında rekor ceza

Masharipov, 40 kez ağırlaştırılmış müebbet aldı.
Eğitimde yeni dönem başlıyor

Eğitimde yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan merak edilen soruya cevap verdi.
Ukrayna'dan Türkiye'ye teklif

Ukrayna'dan Türkiye'ye teklif

'​Türkiye ile ortak uçak üretmek istiyoruz'...
Avrupa sinek avlıyor!

Avrupa sinek avlıyor!

​Yazı boş geçiren turizmciler kış aylarından da umutsuz.

C​umhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde konuşuyor..

​Cenk Tosun için, Everton ile görüşmeler başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.