Türkiye'nin 7 Eylül koronavirüs verileri açıklandı: Ağır hasta sayısı sayısındaki yükseliş hala sürüyor

Sağlık Bakanlığının koronavirüs (Kovid-19) bilgilendirme sayfasındaki veriler güncellendi. Açıklanan 7 Eylül koronavirüs verilerineölü ve vaka sayısında artış devam ediyor.
Bin 703 yeni vaka
- Bugün 103 bin 925 koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 1703 kişiye hastalık tanısı konuldu. 57 kişi koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1118 oldu.
Son 24 saatte 1047 kişinin koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 252 bin 152'ye yükseldi.
- Veriler, genel tabloda hala bir iyiye gidiş olmadığını gösterirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da twitter hesabından yaptığı paylaşımda uyarılarda bulundu.
Vaka konusunda lider hala başkent Ankara
- Bakan Koca paylaşımında, "Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara. Türkiye genelinde son bir haftada zatürre oranı artan ilimiz olmadı. Ağır hasta sayısı ise halen yükselmeye devam ediyor. Birlikte tedbirlere uyarsak sonunda yenilen virüs olacak" ifadeleri yer aldı.
Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara. Türkiye genelinde son bir haftada zatürre oranı artan ilimiz olmadı. Ağır hasta sayısı ise halen yükselmeye devam ediyor. Birlikte tedbirlere uyarsak sonunda yenilen virüs olacak. https://t.co/RVlhe7786O
Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara. Türkiye genelinde son bir haftada zatürre oranı artan ilimiz olmadı. Ağır hasta sayısı ise halen yükselmeye devam ediyor. Birlikte tedbirlere uyarsak sonunda yenilen virüs olacak. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 7, 2020
Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri