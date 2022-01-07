Koronavirüs 7 gün karantina sağlık sisteminin yükünü azaltacak
TÜRKİYE

7 gün karantina sağlık sisteminin yükünü azaltacak

Türkiye’de pozitif vakalarda karantina süresinin 7 güne çekilmesinin temel nedeni, sağlık hizmetleri başta olmak üzere, ticari, ekonomik işlerin aksamaması. Benzer süreler, Avrupa’daki birçok ülke tarafından da uygulanıyor.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
​7 gün karantina sağlık sisteminin yükünü azaltacak
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Pozitif vakalara ilişkin karantina süresi birkaç gün önce toplanan Bilim Kurulu toplantısı sonrasında güncellendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan karara göre bundan sonraki süreçte izolasyon süresi 7 gün olacak.

Yeni uygulama ile yedinci günden sonra hafif ya da hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erecek. Pozitif vakalar beşinci gün test yaptırmaları durumunda ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erecek.

HİZMETLERE ETKİSİ AZALTILACAK

Dünya da örnekleri görülen 7 günlük karantina süresinin bu şekilde tespit edilmesinde sağlık hizmetlerinin aksamaması hedefleniyor. Uzmanlar, 7 günlük izolasyon sonunda virüsün bulaş göstermeyeceğine dikkat çekiyor. Bunun da sağlık sistemi ve personeli üzerindeki yükü hafifleteceği belirtiliyor. Uzmanlara göre bu karar sağlık hizmetlerinin yanı sıra ticari ve ekonomik işleyişin aksamamasına yönelik de atılmış bir adım.

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