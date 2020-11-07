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7 Kasım koronavirüs tablosu: Test sayısı, hasta ve ölü sayısı

Türkiye'nin 7 Kasım koronavirüs sonuçları açıklandı: İki kritik sayı bugün de arttı

Sağlık Bakanlığının sitesinde yer alan Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'ndaki veriler güncellendi. 7 Kasım koronavirüs tablosundaki güncel verilere göre ağır hasta sayıları hala kontrol altına alınabilmiş değil. Günlük hasta sayısı ve ağır hasta sayısı bugün de arttı. İşte sağlık bakanlığının açıkladığı son koronavirüs tablosu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Bugünün koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığının sitesinde açıklandı. Sitede yer alan 7 Kasım koronavirüs tablosu, ağır hasta sayılarında kayda değer bir düşüş olmadığını gözler önüne seriyor.

Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 139 bin 675 testten 2 bin 483 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 81 kişi hayatını kaybederken, 1928 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 14 milyon 985 bin 867, toplam hasta sayısı 391 bin 739, toplam vefat sayısı 10 bin 803, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 730, toplam iyileşen hasta sayısı 336 bin 221 oldu.

Tabloda yer alan haftalık oranlarda ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4.7, yatak doluluk oranı yüzde 51.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.5, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 32.9, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı yüzde 99.7 olarak belirlendi.


Kalabalık ortamlardan uzak durun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 2.483 yeni hastamız var. Hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artıyor. Güvenli aşı uygulamasına kadar hep birlikte tedbirlere uymak zorundayız. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Maske takın. Virüs yükünü azaltın." ifadeleri ile son bilgileri açıkladı.

Eskişehir’de 65 yaş ve üstündekilere sokağa çıkma kısıtlaması
FOTOĞRAF 13
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Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Erol Ayyıldız başkanlığında toplandı. Kentte son dönemlerde artan koronavirüs vakalarının ardından yeni tedbirler alındı. Kurulun aldığı karara göre, 65 yaş ve üstündekilere 10.00 ile 16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.
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Kurul tarafından yapılan açıklamada, İlimizde yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00- 16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında kalan saatlerde ikametlerinden dışarı çıkmalarının yasaklanmasına, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan, kamu görevinin niteliği, mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri vb. olmak üzere kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını, aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenlerin muaf tutulmasına oy birliği ile karar verildi ifadeleri yer aldı.
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Kısıtlamalara uymayanlara ilgili maddeler gereğince para cezası uygulanacağı belirtildi.
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Eskişehir’de artan koronavirüs vakalarına rağmen sokaklardaki kalabalık endişe yarattı. Trafiğe kapalı Hamamyolu Caddesi’nde oturanlar kurul kararını desteklerini ifade etti.
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Parkta oturan Hasan Yılmaz, kısıtlamaların doğru olduğunu belirterek, Yaşlılar, belirli saatlerde çıksa daha iyi. Gençler işe gidiyor, dışarıda yaşlılar dolu. Akşam mesai bitiyor, yine yaşlılar dolu. Bence kısıtlama olması uygun dedi.
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Ahmet Köksal ise artan vakalara rağmen sokakların ve toplu taşıma araçlarının hala kalabalık olduğunu söyleyerek, Tramvaya biniyorsun, yaşlılardan geçilmiyor. Tam iş saati çıkışında yaşlılar tramvayda. Tramvaylar ana baba günü. Sözde tramvaylara belirli sayıda binilecekti. Yine aynı, şimdi sokağa çıkma yasağı yok. Herkes iç içe şeklinde konuştu.
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Marttan bu yana 200 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği Eskişehir’de pozitif vaka sayısı 7 bin 200'ü bulurken, 750 kişinin hastanelerde koronavirüs tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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Eskişehir’deki koronavirüs vakalarındaki artış, Sağlık Bakanlığı’nın HES mobil uygulamasına da yansıdı. Eskişehir’in risk haritasında kentin neredeyse tamamında ‘yüksek risk’ anlamına gelen kırmızı renk de dikkat çekti.
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Eskişehir’de 65 yaş ve üstündekilere sokağa çıkma kısıtlaması
Title
Eskişehir’de 65 yaş ve üstündekilere sokağa çıkma kısıtlaması
Title
Eskişehir’de 65 yaş ve üstündekilere sokağa çıkma kısıtlaması
Title
Eskişehir’de 65 yaş ve üstündekilere sokağa çıkma kısıtlaması
Title
Eskişehir’de 65 yaş ve üstündekilere sokağa çıkma kısıtlaması
Eskişehir’de 65 yaş ve üstündekilere sokağa çıkma kısıtlaması
Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kentte artan koronavirüs vakalarının ardından 65 yaş ve üstündekilere 10.00 ile 16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini duyurdu.


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