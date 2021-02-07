Türkiye'nin 7 Şubat koronavirüs sonuçları açıklandı: Vaka sayısı tekrar düşüşte

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Veriler incelendiğinde vaka sayısının tekrar düşme eğilimine geçtiği görülüyor.

7 Şubat vaka sayısı kaç?

Buna göre, son 24 saatte 129 bin 715 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 623 olarak açıklandı.

KORONAVİRÜS Sağlık Bakanlığı 6 Şubat koronavirüs verilerini açıkladı: Vaka sayıları düşmüyor

Bugünün koronavirüs tablosu

Son 24 saatte 8 bin 201 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 440 bin 706'ya yükseldi. Test sayısı 30 milyon 616 bin 406'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 531 bin 456, vefat sayısı 26 bin 797, ağır hasta sayısı 1317 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,9, yatak doluluk oranı yüzde 45,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi ve uyardı: Salgının seyri tedbirlere uyum ve toplumsal aşılama oranlarına bağlı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz Türkiye'de bir süre önce rakamlara yansıyan vaka düşüşünde hayata geçirilen tedbirlerin etkisinin olduğunu ancak yarıyıl tatilindeki ihlaller ve mutasyonlu virüsün etkisiyle yeni vaka sayılarının tekrar yükselişe geçtiğini vurguladı.

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Türkiye'de toplumsal bağışıklığın sağlanması için hayata geçirilen uygulama doğrultusunda ilk olarak 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarının aşılandığını anımsatan Kayıpmaz, "Bu dönemde aşı olan kişiler ikinci dozlarını 11-12 Şubat'ta olacaklar." diye konuştu.

"Toplumdaki aşılanma ve bağışıklık oranı artıncaya kadar tedbirli olmalıyız"

Kayıpmaz, aşı olduktan sonra antikor gelişimine ilişkin de değerlendirmede bulunarak şunları kaydetti:

"İkinci doz uygulandıktan bir hafta sonrasında antikor yanıtları iyi bir düzeye ulaşıyor ve iki hafta sonrasında ise artık istediğimiz antikor yanıtını elde edebiliyoruz. Bu da ilk doz aşılamadan 6 hafta sonrasına tekabül ediyor. Aşılanan kişiler sağlık çalışanı olsun, sağlık çalışanı dışındaki kişiler olsun mutlaka tedbirli yaşamlarına devam etmeli. 'Ben aşılandım, maskeyi bir kenara bırakayım' diye bir düşünceye kapılmamak lazım. Çünkü, toplumdaki aşılanma ve bağışıklık oranı artıncaya kadar tedbirli yaşantımızı devam ettirmek durumundayız."

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"Tedbirlere ne kadar uyarsak haziran-temmuz aylarını daha rahat geçirebiliriz"

Doç. Dr. Kayıpmaz, salgının küresel anlamda hala etkin olduğuna işaret ederek, dünya genelinde yıl içinde istenilen oranda aşılama yapılabilmesi halinde dahi tehlikenin ne zaman geçeceğinin şu an için tam olarak öngörülebilmesinin mümkün olmadığına dikkati çekti.

"Bunu öngörebilmek zor ama şunu söyleyebiliriz ki biz bu kış döneminde ocak-şubat-mart aylarında tedbirlere ne kadar uyarsak ve aşılamayı ne kadar fazla miktarda yapabilirsek ülkemiz için haziran ve temmuz aylarını şu anda olduğumuzdan çok daha rahat geçirebileceğiz. Öngörümüz bu şekilde." ifadelerini kullanan Kayıpmaz, bir sonraki sonbahar-kış döneminde tekrar solunum yolu kaynaklı virüslerle karşılaşılabileceği uyarısında bulundu.

Doç. Dr. Kayıpmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Ancak biz artık bununla nasıl mücadele edebileceğimizi öğrenmiş durumdayız. İnsanlar artık tedbirlere alıştı, şu anda sıkı tedbirlerimiz var. Bunların etkisiyle biz salgını sıkıntısız şekilde sağlık kapasitemiz zorlanmadan götürebiliyoruz. Ama tedbirsiz davranışlar içerisine girersek ve zamanından önce ve topyekun bir gevşemeye girersek vaka sayılarında tekrar yükseliş olarak hızlıca döner."