Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 7 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 19, vaka sayısı 1053

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Arabistan sıcakları gidiyor: İstanbul'da yarından itibaren lokal yağış bekleniyor

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan, "Arabistan'dan gelen sıcak hava İstanbul'da da etkili oldu. Sıcak hava tekrar Arabistan'a taşınıyor. Marmara Bölgesi yukarı seviyelerde soğuk havanın etkisi altına girecek. Sıcaklık akşam saatlerinde 21 derecelere kadar düşebilir. Gündüz ise 27, 28, 29 derecelerde seyredecek" dedi. Demirhan, "Yarın sabah saatlerinden itibaren 12.00'ye kadar İstanbul'da lokal yağışlar olabilir. Serinlediğimizi çok fazla hissetmeyeceğiz, fakat hava bulutlu olacak. Lokal yağışlar perşembe, cuma ve cumartesi gününe kadar devam edebilir" ifadelerini kullandı.