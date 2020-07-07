Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 7 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 19, vaka sayısı 1053

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. İyileşen sayısındaki olumlu gelişmeler ise devam ediyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 1053 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 207 bin 897, can kaybı 5 bin 260 oldu.
- Son 24 saatte 2 bin 297 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlananların sayısı 185 bin 292 oldu.
"Salgına karşı kaç kişiyiz?"
- Bakan Koca, verileri açıkladığı paylaşımında "Yoğun bakım doluluk oranlarımız 1 aydır %59-%61 arasında. Taburcu ettiğimiz hasta kadar yeni hasta yatırıyoruz. Entübasyon için de durum benzer. Vaka artışlarıyla öne çıkan 5 ilde, son üç gündür ortalama %7 daha az yeni vaka var. Salgına karşı kaç kişiyiz?" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri