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Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 7 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölü sayısı 19, vaka sayısı 1053
TÜRKİYE

7 Temmuz koronavirüs sonuçları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 7 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 19, vaka sayısı 1053

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Temmuz günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Bugün 1053 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 207 bin 897, can kaybı 5 bin 260 oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. İyileşen sayısındaki olumlu gelişmeler ise devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Bugünün koronavirüs verileri.

İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi
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İşte ilçe ilçe İstanbul'un koronavirüs dağılımı ve yoğunluk haritası...​
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ARNAVUTKÖY
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AVCILAR
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ATAŞEHİR
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BAŞAKŞEHİR
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BEŞİKTAŞ
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BEYKOZ
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BÜYÜKÇEKMECE
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EMİNÖNÜ
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ESENYURT
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EYÜP
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FATİH
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KADIKÖY
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BAĞCILAR
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KÜÇÜKÇEKMECE
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PENDİK
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SARIYER
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SULTANBEYLİ
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ŞİŞLİ
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SULTANGAZİ
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ÜMRANİYE
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ÜSKÜDAR
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ZEYTİNBURNU
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FATİH
İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi
'Hayat Eve Sığar' uygulamasına getirilen güncellemeyle birlikte Türkiye'nin tüm şehirlerindeki koronavirüs vaka yoğunlukları görülebiliyor. İşte ilçe ilçe İstanbul'un koronavirüs dağılımı ve yoğunluk haritası...


Türkiye'de son 24 saatte 1053 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 207 bin 897, can kaybı 5 bin 260 oldu.

  • Son 24 saatte 2 bin 297 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlananların sayısı 185 bin 292 oldu.

"Salgına karşı kaç kişiyiz?"

  • Bakan Koca, verileri açıkladığı paylaşımında "Yoğun bakım doluluk oranlarımız 1 aydır %59-%61 arasında. Taburcu ettiğimiz hasta kadar yeni hasta yatırıyoruz. Entübasyon için de durum benzer. Vaka artışlarıyla öne çıkan 5 ilde, son üç gündür ortalama %7 daha az yeni vaka var. Salgına karşı kaç kişiyiz?" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri

6 Temmuz koronavirüs verileri.

5 Temmuz koronavirüs verileri.

4 Temmuz koronavirüs verileri.

3 Temmuz koronavirüs verileri.

2 Temmuz koronavirüs verileri.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 16, vaka sayısı 1086
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