71 ildeki Kovid-19 vakaları 100 bin kişide 100'ü aştı

Sağlık Bakanlığının 31 Temmuz-6 Ağustos'u kapsayan verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısının 100 bin kişide 100'ün üstünde olduğu il sayısı 71'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, 81 il için 31 Temmuz-6 Ağustos'ta her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Kovid-19 vaka sayısının 100 bin kişide 100'ün üstünde olduğu il sayısı, 24-30 Temmuz'da 54 iken bu sayı, 31 Temmuz-6 Ağustos'ta 71'e yükseldi.

Ülke genelinde, her 100 bin nüfustaki vaka sayısının en fazla olduğu il 974,4 ile Siirt oldu. Siirt'in ardından her 100 bin kişiye karşılık gelen vaka sayısı Diyarbakır'da 786,29, Bingöl'de 618,02, Batman'da 557,11, Bitlis'te 524,39, Rize'de 503,27, Mardin 430,81, Ağrı 375,34, Konya'da 363,31, Muş'ta 351,96, Elazığ'da 331,16, Trabzon'da 328,03 ve Ordu'da 306,18 olarak kayıtlara geçti.

REKLAM

En az vakanın görüldüğü iller ise Muğla, Antalya, İzmir, Aydın ve Manisa oldu. Bu illeri, Uşak, Balıkesir, Kahramanmaraş ve Tekirdağ izledi. Her 100 bin kişiye karşılık gelen vaka sayısı Muğla'da 57,26, Antalya'da 59,61, İzmir'de 65, 85, Aydın'da 68,9, Manisa'da 75,57, Uşak'ta 82,8, Balıkesir'de 88,47, Adıyaman'da 89,47, Kahramanmaraş'ta 90,98 ve Tekirdağ'da 93,96 oldu.

100 bin kişide 200-300 aralığında vaka görülen iller

Vaka sayısının 100 bin kişide 200-300 aralığında olduğu 16 il ise şu şekilde sıralandı:

"Isparta 294,25, Mersin 292,35, Artvin 290,72, Van 278,14, Aksaray 275,68, Giresun 271,28, Iğdır 261,89, Burdur 254,85, Sivas 254,48, Eskişehir 237,38, Sakarya 233,3, Şanlıurfa 231,18, Kırıkkale 222,51, Yozgat 207,51, Adana 205,22, Erzurum 201,43."

42 ilde vaka sayısı 100 bin kişide 100-200 aralığında

Bu şehirlerin ardından her 100 bin kişide 100-200 aralığında vakanın görüldüğü 42 ilin sıralaması ise şöyle: