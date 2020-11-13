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Koronavirüs 71 yaşında hem koronavirüsü hem felci yendi
TÜRKİYE

71 yaşında hem koronavirüsü hem felci yendi

Kütahya'da pandemi yoğum bakımında tedavi görürken, koronavirüs nedeniyle kısmi felç geçiren İbrahim Karabiber (71), doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu. Hem felci hem de koronavirüsü yenen Karabiber, sağlıklı taburcu edilmesinin mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Hastalığa kapıldık bir şekilde. Hocam çok zor bir operasyon yaptı. Şah damarında pıhtılaşma olduğu için anjiyo yaptı hocam. Hocama çok teşekkür ediyorum” dedi.

Haber Merkezi DHA
Karabiber, pandemi yoğun bakım servisinden taburcu edilerek, evine gönderildi.
Karabiber, pandemi yoğun bakım servisinden taburcu edilerek, evine gönderildi.

Kütahya’da yaşayan, evli ve 2 çocuk babası İbrahim Karabiber'in, belirtiler üzerine gittiği Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Pandemi servisinde tedaviye alınan Karabiber, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine pandemi yoğun bakımına alındı. Tedavi süreci devam eden Karabiber, koronavirüs nedeniyle şah damarında oluşan pıhtılaşma sonucu kısmi felç geçirdi.

110 yaşında koronavirüsü yendi
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110 yaşında koronavirüsü yendi

Taburcu edilip evine gönderildi

Doç. Dr. Mehmet Korkmaz ve öğretim üyesi Dr. Mustafa Çetiner tarafından ameliyata alınan Karabiber’in takınan damarı, Türkiye’de sayılı hastanede yapılabilen yöntemle açıldı. Felç kalma riskini atlatan Karabiber, operasyondan yaklaşık bir hafta sonra ikinci mutlu haberi aldı. Yapılan son PCR testinin ardından sonucun negatif çıktığını öğrenen Karabiber ve ailesi, büyük sevinç yaşadı. Karabiber, pandemi yoğun bakım servisinden taburcu edilerek, evine gönderildi.

Samsun'da koronavirüsü yenen 93 yaşındaki hasta alkışlarla taburcu oldu
OYNAT 00:54
Samsun'da koronavirüsü yenen 93 yaşındaki hasta alkışlarla taburcu oldu
Samsun'un Terme ilçesinde yaşayan 93 yaşındaki Şakire Yalçın, yakalandığı korona virüsü yenerek taburcu oldu. 7 gün içerisinde virüsü yenen Yalçın, sağlık çalışanlarının alkışları ile hastaneden uğurlandı.


Erken müdahale önemli


Doç. Dr. Mehmet Korkmaz, Covid-19’un inme riskini yüzde 5- 6 oranında artırdığını söyledi. Karabiber’in Covid-19 nedeniyle hastanede yatarken kısmi olarak felç geçirdiğini kaydeden Korkmaz, “Geldiğinde biz hastamıza acil müdahale ederek tıkanan beyin damarını açtık. Sonrasında hasta bugün taburcu oldu. Bu hastalara acil şartlar altında en kısa sürede müdahale etmemiz gerekiyor ve bu hastalarda zamanın çok önemli olduğunu söylemek lazım. Ne kadar kısa sürede müdahale edilirse hastanın iyileşme şansı da o kadar yüksek oluyor” dedi.

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