71 yaşında hem koronavirüsü hem felci yendi

Kütahya’da yaşayan, evli ve 2 çocuk babası İbrahim Karabiber'in, belirtiler üzerine gittiği Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Pandemi servisinde tedaviye alınan Karabiber, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine pandemi yoğun bakımına alındı. Tedavi süreci devam eden Karabiber, koronavirüs nedeniyle şah damarında oluşan pıhtılaşma sonucu kısmi felç geçirdi.
Taburcu edilip evine gönderildi
Doç. Dr. Mehmet Korkmaz ve öğretim üyesi Dr. Mustafa Çetiner tarafından ameliyata alınan Karabiber’in takınan damarı, Türkiye’de sayılı hastanede yapılabilen yöntemle açıldı. Felç kalma riskini atlatan Karabiber, operasyondan yaklaşık bir hafta sonra ikinci mutlu haberi aldı. Yapılan son PCR testinin ardından sonucun negatif çıktığını öğrenen Karabiber ve ailesi, büyük sevinç yaşadı. Karabiber, pandemi yoğun bakım servisinden taburcu edilerek, evine gönderildi.
Erken müdahale önemli
Doç. Dr. Mehmet Korkmaz, Covid-19’un inme riskini yüzde 5- 6 oranında artırdığını söyledi. Karabiber’in Covid-19 nedeniyle hastanede yatarken kısmi olarak felç geçirdiğini kaydeden Korkmaz, “Geldiğinde biz hastamıza acil müdahale ederek tıkanan beyin damarını açtık. Sonrasında hasta bugün taburcu oldu. Bu hastalara acil şartlar altında en kısa sürede müdahale etmemiz gerekiyor ve bu hastalarda zamanın çok önemli olduğunu söylemek lazım. Ne kadar kısa sürede müdahale edilirse hastanın iyileşme şansı da o kadar yüksek oluyor” dedi.