71 yaşında hem koronavirüsü hem felci yendi

Kütahya’da yaşayan, evli ve 2 çocuk babası İbrahim Karabiber'in, belirtiler üzerine gittiği Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Pandemi servisinde tedaviye alınan Karabiber, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine pandemi yoğun bakımına alındı. Tedavi süreci devam eden Karabiber, koronavirüs nedeniyle şah damarında oluşan pıhtılaşma sonucu kısmi felç geçirdi.

GÜNDEM 110 yaşında koronavirüsü yendi

Taburcu edilip evine gönderildi

Doç. Dr. Mehmet Korkmaz ve öğretim üyesi Dr. Mustafa Çetiner tarafından ameliyata alınan Karabiber’in takınan damarı, Türkiye’de sayılı hastanede yapılabilen yöntemle açıldı. Felç kalma riskini atlatan Karabiber, operasyondan yaklaşık bir hafta sonra ikinci mutlu haberi aldı. Yapılan son PCR testinin ardından sonucun negatif çıktığını öğrenen Karabiber ve ailesi, büyük sevinç yaşadı. Karabiber, pandemi yoğun bakım servisinden taburcu edilerek, evine gönderildi.

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OYNAT 00:54 Samsun'da koronavirüsü yenen 93 yaşındaki hasta alkışlarla taburcu oldu Samsun'un Terme ilçesinde yaşayan 93 yaşındaki Şakire Yalçın, yakalandığı korona virüsü yenerek taburcu oldu. 7 gün içerisinde virüsü yenen Yalçın, sağlık çalışanlarının alkışları ile hastaneden uğurlandı. BiP'te paylaş

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Erken müdahale önemli



Doç. Dr. Mehmet Korkmaz, Covid-19’un inme riskini yüzde 5- 6 oranında artırdığını söyledi. Karabiber’in Covid-19 nedeniyle hastanede yatarken kısmi olarak felç geçirdiğini kaydeden Korkmaz, “Geldiğinde biz hastamıza acil müdahale ederek tıkanan beyin damarını açtık. Sonrasında hasta bugün taburcu oldu. Bu hastalara acil şartlar altında en kısa sürede müdahale etmemiz gerekiyor ve bu hastalarda zamanın çok önemli olduğunu söylemek lazım. Ne kadar kısa sürede müdahale edilirse hastanın iyileşme şansı da o kadar yüksek oluyor” dedi.