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Koronavirüs Sağlık Bakanlığı 8 Aralık koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölü sayısı 211, vaka sayısı 33 bin 198
TÜRKİYE

8 Aralık koronavirüs tablosu: Test sayısı, hasta ve ölü sayısı

Sağlık Bakanlığı 8 Aralık koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 211, vaka sayısı 33 bin 198

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Aralık günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve hasta sayısını paylaştı. Bakan Koca verileri, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasına ait linki paylaşarak duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

8 Aralık'ta koronavirüsten kaç kişi öldü?

  • Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 219 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 198 kişinin testi pozitif çıktı, 211 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'nin 7 Aralık koronavirüs sonuçları açıklandı: Ölü sayısı ilk kez 200'ü geçti
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 7 Aralık koronavirüs sonuçları açıklandı: Ölü sayısı ilk kez 200'ü geçti
  • Ağır hasta sayısı 5 bin 882 oldu, son 24 saatte 5 bin 245 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 441 bin 515'e yükseldi.

Bugünün koronavirüs tablosu.

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