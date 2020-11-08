Türkiye'nin 8 Kasım koronavirüs tablosu: Hasta sayısı artmaya devam ediyor

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Irak'taki Ezidiler terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını istiyor

Irak'ın Duhok kentindeki Ezidiler, terör örgütü PKK'nın Musul'un Sincar ilçesinden çıkarılması için protesto gösterisi düzenledi. Yurtlarına geri dönebilmek için terör örgütü PKK ve diğer silahlı grupların Sincar'dan uzaklaştırılması çağrısında bulunan Ezidiler, Sincar'ın yeniden inşa edilmesi ve bölgeye hizmet götürülmesini talep etti. Ezidiler gösteri sırasında, "Şariya ve Kebirtu kamp sakinleri olarak, Sincar idaresinin asli sahiplerine teslim edilmesini talep ediyoruz. Aynı zamanda milislerin ilçemizden çıkması ve iç göçmenlerin dönüşünün kolaylaştırılmasını istiyoruz." yazılı pankartlar taşıdı.