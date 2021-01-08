Türkiye'nin 8 Ocak koronavirüs tablosu: Ölü sayısı 186, vaka sayısı 11 bin 479

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Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, Meke Gölü’nün dünyanın nazar boncuğu olduğunu hatırlattı. Gölün eşsiz bir jeolojik miras alanı olduğunu anlatan Arık, “Genç volkanik etkinliklerle meydana gelmiş olan Türkiye için Önemli simgesel anıtlardan bir tanesi. Bölgede uzun yıllardır devam eden kuraklık aşırı yeraltı suyu kullanımı neticesinde yeraltı sularının düşmesi sonucuyla Meke Gölü bugünkü noktaya gelmiş oldu. 2020 yılı yaz aylarında tamamen kurudu" dedi. Arık, kuruyan Meke Gölü’nün doğal şartlarda eski haline gelmesinin oldukça zor olduğunu söyledi.