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Koronavirüs 81 il valiliğine gönderildi Yeni koronavirüs genelgesi
TÜRKİYE

81 il valiliğine gönderildi: Yeni koronavirüs genelgesi

81 il valiliğine gönderildi: Yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı: 81 ilde, yarın kontrollü sosyal hayat döneminde 'Sağlık için, hepimiz için' mottosu ile en kapsamlı koronavirüs denetimi yapılacak.

Haber Merkezi DHA
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

Genelgede, Kovıd-19 salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

İçerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz ettiği vurgulandı.

Bu çerçevede farklı tarihlerde çıkarılan genelgelerle belirli aralıklarla veya belirli günlerde denetimler yapılması hususunda valilikler talimatlandırıldığı ifade edildi. Gelinen aşamada, son günlerdeki vaka sayıları da gözönünde bulundurulduğunda, hayatın her alanında mevcut tedbirlere uyulmasının öneminin bir kez daha ortaya çıktığının altı çizilen genelgede, bu sebeple ülke genelinde en kapsamlı koronavirüs tedbirleri denetimi yapılacağı belirtildi.

Bu kapsamda;

6 Ağustos 2020 Perşembe günü tüm il ve ilçelerde, bizzat valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, meslek odaları, genel kolluk birimleri (polis, jandarma, sahil güvenlik) ve özel kolluk birimlerinin (zabıta, özel güvenlik vb.) katılımıyla “SAĞLIK İÇİN HEPİMİZ İÇİN” mottosu ile bugüne kadarki en kapsamlı denetimin gerçekleştirilecek.

Bu denetimler; konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikâh yapılan yerler, berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, taksi durakları, park/piknik alanları, lunapark/tematik parklar ve bilumum yaşam alanlarını kapsayacak şekilde planlanacak.

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