81 ilde bugün başladı: Maske takmayanlara 900 lira ceza

Ne maske taktılar ne de sosyal mesafeye uydular

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında maske takılmasının zorunlu hale getirilmesine rağmen, Beşiktaş Bebek sahilinde bir araya gelen grup, hoparlör sistemi araçlarla yüksek sesli müzikler eşliğinde eğlenmeye başladı. Ne maske takan ne de sosyal mesafeye uyan gruplar adeta virüse meydana okudu. Ortaköy Dereboyu Caddesi'nde bir grup ise gelin almaya geldikleri binanın önünde hiçbir kurala uymadan bekledi.