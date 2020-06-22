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Koronavirüs 81 ilde bugün başladı Maske takmayanlara 900 lira ceza
TÜRKİYE

81 ilde bugün başladı: Maske takmayanlara 900 lira ceza

İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine talimatı doğrultusunda bugünden itibaren bu kuralı ihlal edenlere 900 TL idari para cezası uygulanacak.

Haber Merkezi AA
81 ilde maske takmamanın cezası 900 TL olarak uygulanacak.
81 ilde maske takmamanın cezası 900 TL olarak uygulanacak.

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğuna uymayanlara bugünden itibaren 900 lira ceza kesilecek.

81 İLDE UYGULANACAK

  • Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine 18 Haziran'da talimat gönderen Bakanlık, 22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini, o tarihten itibaren de 900 lira idari para cezası uygulanmasını istemişti.

Bu kapsamda, kolluk kuvvetleri 4 gün boyunca ülke genelinde yaptıkları denetimlerde maske takmayanları uyarıp bilgilendirdi.

Bugün itibarıyla maske takma zorunluluğuna uymayanlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesilecek.

Maskenin, 48 ilde hayatın tüm alanlarında, 33 ilde ise alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu iş yerlerinde takılması zorunluluğu bulunuyor.

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