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Koronavirüs Sağlık Bakanlığı 9 Aralık koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölü sayısı 217, vaka sayısı 31 bin 712
TÜRKİYE

9 Aralık koronavirüs tablosu: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Sağlık Bakanlığı 9 Aralık koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 217, vaka sayısı 31 bin 712

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 Aralık günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve hasta sayısını paylaştı. Bakan Koca verileri, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasına ait linki paylaşarak duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileriaçıkladı.

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