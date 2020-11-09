Sağlık Bakanlığı 9 Kasım koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Salgının yayılma hızı arttı

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileriaçıkladı.

KORONAVİRÜS Türkiye'nin 8 Kasım koronavirüs tablosu: Hasta sayısı artmaya devam ediyor

Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 411 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 576 kişiye hastalık tanısı konuldu, 85 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 867 oldu, son 24 saatte 2 bin 47 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 340 bin 286'ya yükseldi.

Bugünün koronavirüs tablosu.