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Koronavirüs Sağlık Bakanlığı 9 Kasım koronavirüs sonuçlarını açıkladı Salgının yayılma hızı arttı
TÜRKİYE

9 Kasım koronavirüs tablosu: Test sayısı, hasta ve ölü sayısı

Sağlık Bakanlığı 9 Kasım koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Salgının yayılma hızı arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 Kasım günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve hasta sayısını paylaştı. Bakan Koca verileri, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasına ait linki paylaşarak duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileriaçıkladı.

Türkiye'nin 8 Kasım koronavirüs tablosu: Hasta sayısı artmaya devam ediyor
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 8 Kasım koronavirüs tablosu: Hasta sayısı artmaya devam ediyor

Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 411 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 576 kişiye hastalık tanısı konuldu, 85 kişi hayatını kaybetti.

  • Ağır hasta sayısı 2 bin 867 oldu, son 24 saatte 2 bin 47 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 340 bin 286'ya yükseldi.

Bugünün koronavirüs tablosu.

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Salgının yayılma hızı arttı

Salgının yayılma hızı arttı

Türkiye'nin koronavirüsle son 24 saati açıklandı.
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