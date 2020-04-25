90 yaşındaki kadın 10 günde koronavirüsü yendi

Meslek lisesinde koruyucu üretimini inceleyen BBC News muhabiri hayranlıkla sordu: İngiltere'nin yapmamış olması sizi şaşırttı mı?

Meslek okulları dünyanın gündeminde. BBC News, İstanbul'daki meslek okullarını gezerek koronavirüse karşı üretilen maske ve ekipmanları yerinde inceledi. Meslek lisesinde koruyucu üretimini hayranlıkla inceleyen BBC News muhabiri, yetkiliye 'Meslek lisesinde koruyucu üretimini inceleyen BBC News muhabiri hayranlıkla sordu: İngiltere'nin yapmamış olması sizi şaşırttı mı?' diye sordu.