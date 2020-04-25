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Koronavirüs 90 yaşındaki kadın 10 günde koronavirüsü yendi
TÜRKİYE

90 yaşındaki kadın 10 günde koronavirüsü yendi

Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 25 bin 582'ye ulaşırken, Diyarbakır'dan gelen bir haber ise dikkat çekti. 90 yaşındaki Cemile Kılıç, tedavi gördüğü hastanede 10 günde koranavirüsü yendi. Sağlık çalışanları taburcu olan Kılıç'ı alkışlar eşliğinde evine uğurladı.

Haber Merkezi DHA
90 yaşındaki Cemile Kılıç.
90 yaşındaki Cemile Kılıç.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı kırsal Eşme Mahallesi'nde oturan 8 çocuk annesi Cemile Kılıç'ın, ziyaret ettiği bir yakınında koronavirüs tespit edildi.

15 Nisan'da rahatsızlanan Kılıç'ın ailesi, koronavirüse yakalanmış olabileceği ihtimali üzerine sağlık görevlilerine ihbarda bulundu.

Kılıç, tedavi gördüğü hastanede 10 günde koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu

İhbar üzerine Eşme Mahallesi'ne gelen sağlık görevlileri, Kılıç'ı ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri bünyesinde kurulan Pandemi Hastanesi'ne götürdü. Hastanede, Kılıç'a yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

Kılıç, tedavi gördüğü hastanede 10 günde koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu. Sağlık çalışanları taburcu olan Kılıç'ı alkışlar eşliğinde evine uğurladı.

Pide kuyruğu havadan görüntülendi
FOTOĞRAF 16
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Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ramazan pideleri fırınlardaki yerini aldı. Pide almak isteyenler fırınlar önünde kuyruğa girdi.
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Esenyurt'ta da fırınlarda pide çıktı.
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Örnek Mahallesi Erzurum Kongre Caddesi'ndeki fırından pide almak isteyenler kuyruk oluşturdu.
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Pide kuyruğunda sosyal mesafe kurallarına uyulurken, fırının önünde polis ekibi bekledi.
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Esenyurttaki pide kuyruğu havadan görüntülendi.
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Esenyurttaki pide kuyruğu havadan görüntülendi.
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Esenyurttaki pide kuyruğu havadan görüntülendi.
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Esenyurttaki pide kuyruğu havadan görüntülendi.
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Esenyurttaki pide kuyruğu havadan görüntülendi.
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Esenyurttaki pide kuyruğu havadan görüntülendi.
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İftara saatler kala Bakırköy ve Küçükçekmece'deki fırınların önünde pide kuyruğu oluştu.
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İftara saatler kala Bakırköy ve Küçükçekmece'deki fırınların önünde pide kuyruğu oluştu.
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İftara saatler kala Bakırköy ve Küçükçekmece'deki fırınların önünde pide kuyruğu oluştu.
Title
İftara saatler kala Bakırköy ve Küçükçekmece'deki fırınların önünde pide kuyruğu oluştu.
Title
İftara saatler kala Bakırköy ve Küçükçekmece'deki fırınların önünde pide kuyruğu oluştu.
Title
İftara saatler kala Bakırköy ve Küçükçekmece'deki fırınların önünde pide kuyruğu oluştu.
Pide kuyruğu havadan görüntülendi
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte pide almak isteyenler fırınlara gitti. Esenyurt'ta iftara saatler kala fırın önündeki pide kuyruğu havadan görüntülendi.


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