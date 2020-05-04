96 yaşındaki yaşlı kadın koronavirüsü yendi

Doktoru ile birlikte taburcu oldu.



Dünyada birçok kişiye yayılan korona virüsünü yenen vatandaşların sayısı artmaya başladı. Akyazı Devlet Hastanesinde korona tedavisi gören 96 yaşındaki Emine Coşkun hastalığı yenerek 14 günlük tedavi sürecini de tamamladı. Aynı hastanede hastasından virüsü kapan Uzman Dr. Asiye Güngörmüş de şifa bularak sağlığına kavuştu.

Yaşlı kadının hastaneden uğurlanması sırasında konuşan Başhekim Dr. Yavuz Tepeçınar, “14 gün önce Emine Teyzemizi korona tanısıyla yatırdık ve tedavi sürecine başladık. Çok şükür kendisini bugün taburcu ediyoruz.

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Dahiliye uzmanı da virüsü kapmıştı

Emine Teyzemize bakan Dahiliye Uzmanımız Dr. Asiye Güngörmüş de virüsü kaptı. Doktor arkadaşımızda sağlığına kavuştu. Hastamızla doktorunu şifa ile uğurlamaktan dolayı çok mutluyuz” dedi.

96 yaşındaki Emine Coşkun, hastalığı yenmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Rabbime çok şükür. Benimle ilgilenen doktor hanıma da benden virüs bulaşmış o da çok şükür sağlığına kavuşmuş. Hastanede doktorlarımız, hemşirelerimiz ve hasta bakıcılarımızdan çok memnun kaldım. Hepsinden bütün çalışanlardan Allah razı olsun” diyerek taburcu oldu.