Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs 96 yaşındaki yaşlı kadın koronavirüsü yendi
TÜRKİYE

96 yaşındaki yaşlı kadın koronavirüsü yendi

Akyazı Devlet Hastanesinde korona tedavisi gören 96 yaşındaki Emine Coşkun ile hastasından virüs kapan Uzman Dr. Asiye Güngörmüş şifa bularak sağlığına kavuştu.

Haber Merkezi İHA
Doktoru ile birlikte taburcu oldu.
Doktoru ile birlikte taburcu oldu.


Dünyada birçok kişiye yayılan korona virüsünü yenen vatandaşların sayısı artmaya başladı. Akyazı Devlet Hastanesinde korona tedavisi gören 96 yaşındaki Emine Coşkun hastalığı yenerek 14 günlük tedavi sürecini de tamamladı. Aynı hastanede hastasından virüsü kapan Uzman Dr. Asiye Güngörmüş de şifa bularak sağlığına kavuştu.

Yaşlı kadının hastaneden uğurlanması sırasında konuşan Başhekim Dr. Yavuz Tepeçınar, “14 gün önce Emine Teyzemizi korona tanısıyla yatırdık ve tedavi sürecine başladık. Çok şükür kendisini bugün taburcu ediyoruz.

62 yaşında koronavirüsü yendi
KORONAVİRÜS
62 yaşında koronavirüsü yendi

Dahiliye uzmanı da virüsü kapmıştı

Emine Teyzemize bakan Dahiliye Uzmanımız Dr. Asiye Güngörmüş de virüsü kaptı. Doktor arkadaşımızda sağlığına kavuştu. Hastamızla doktorunu şifa ile uğurlamaktan dolayı çok mutluyuz” dedi.
96 yaşındaki Emine Coşkun, hastalığı yenmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Rabbime çok şükür. Benimle ilgilenen doktor hanıma da benden virüs bulaşmış o da çok şükür sağlığına kavuşmuş. Hastanede doktorlarımız, hemşirelerimiz ve hasta bakıcılarımızdan çok memnun kaldım. Hepsinden bütün çalışanlardan Allah razı olsun” diyerek taburcu oldu.

Abone Ol Google News
The New York Timesa ders

The New York Times'a ders

Altun'un mektubunu yayınlamak zorunda kaldılar.
İçişlerinden yeni genelge

İçişlerinden yeni genelge

​Yirmi dört şehire giriş ve çıkışlar 19 Mayıs'a kadar kısıtlandı.
Yeni karar sonrası ilk harita

Yeni karar
sonrası ilk harita

​Yedi ilde kısıtlama kalktı, 24 ilde devam ediyor.
Kira ve faturalarımızı<br>devletin ödediği<br>iddiası yalan

Kira ve faturalarımızı
devletin ödediği
iddiası yalan

​Barselona ve Madrid'den iki Türk İspanya'yı anlattı...
İslam'ın en <br>büyük düşmanı

İslam'ın en
büyük düşmanı

​Gerçek Hayat'tan çok özel FETÖ sayısı
LGS tarihinde bir ilk

LGS tarihinde bir ilk

Her öğrenci kendi okulunda sınava girecek.

Gün geçtikçe iyileşiyoruz

Gün geçtikçe iyileşiyoruz

​Sağlık Bakanı Koca, son 24 saati açıkladı.
Normalleşme<br>planı açıklandı

Normalleşme
planı açıklandı

65 ve 20 yaş, berberler, AVM'ler ve illere giriş-çıkışlar...
Kaçak villa belgelendi

Kaçak villa belgelendi

142 metrekarelik villayı 310 metrekareye çıkarmış.
'Hastadan haberim yoktu' dedi

'Hastadan haberim yoktu' dedi

​Ambulans helikopterin inmesine izin vermeyen kadın konuştu.
Nevşehir'de<br>korona mesaisi

Nevşehir'de
korona mesaisi

​Belediye ekipleri ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıracak.
Rant yapıları yıkıldı

Rant yapıları yıkıldı

​Bakan Kurum "Ya siz yıkın ya da biz yıkacağız" demişti.
Çalışmalar 18 ay sürer

Çalışmalar 18 ay sürer

​Aşı üzerine araştırma yapan profesörden açıklama.
İtalya normalleşiyor

İtalya normalleşiyor

​Fabrikalarda üretim başladı, açık havada spor yapmak serbest.
Tam kurtulmuşken vefat etti

Tam kurtulmuşken vefat etti

​Koronavirüsü yenen profesör kalbine yenik düştü.
Yollar ayrıldı

Yollar ayrıldı

​Beşiktaş'ta Loris Karius sözleşmesini feshetti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.