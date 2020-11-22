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Koronavirüs ABDde koronavirüse karşı aşılama aralık ayında başlayacak
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ABD'de koronavirüse karşı aşılama ne zaman başlayacak?

ABD'de koronavirüse karşı aşılama aralık ayında başlayacak

ABD'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamanın aralık ayında başlaması öngörülüyor. Aşılama işlemlerine ilk olarak sağlık çalışanlarından başlanması bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Pfizer ve Biontech'in, Kovid-19'a karşı geliştirdiği ve yüzde 95 etkili olduğunu açıkladığı aşısının onayı için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvurusunun ardından, aşılamanın en erken 13 Aralık'ta başlayacağı tahmin ediliyor.

  • Trump yönetiminin Kovid-19 aşısı çalışmalarına yönelik başlattığı "Warp Speed Operasyonu" Başkanı Moncef Slaoui, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, "Aşıyı onaylandıktan sonra, 24 saat içinde aşılama merkezlerine göndermeyi planlıyoruz." dedi.

Aşılamaya sağlık çalışanlarından başlanacak

Slaoui, onayın ise 11 ya da 12 Aralık gibi sonuçlanmasını beklediklerini söyledi. Aşılama işlemlerine ilk olarak sağlık çalışanlarından başlanması bekleniyor.

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