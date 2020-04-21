Koronavirüs ABDde koronavirüse karşı Hz Muhammedin hadisleri panolarda yayınladı
DÜNYA

ABD’de koronavirüse karşı Hz. Muhammed’in hadisleri panolarda yayınladı

ABD’de koronavirüs ile mücadele kapsamında, Peygamber Efendimizin salgın hastalıklar hakkındaki hadisleri reklam panolarında yayınlandı. Panoda Hz. Muhammed’in "Bir yerde veba ve benzeri, herhangi bir bulaşıcı hastalık olduğunu işittiğiniz zaman, o yere girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde böyle bulaşıcı bir hastalık varsa, oradan da çıkıp kaçmayınız" hadisi yazdı.

Haber Merkezi İHA
ABD’nin Chicago kentindeki bir reklam panosunda İslam Peygamberi Hz. Muhamed'in sözleri yer aldı.
ABD’nin Chicago kentindeki bir reklam panosunda İslam Peygamberi Hz. Muhamed'in sözleri yer aldı.

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının merkez üssü ABD’de Hz. Muhammed’in salgın hastalıklar ile ilgili olan hadisini yayınlandı.

PANOLARDAN YAYINLADI

ABD’nin Chicago kentinde bir reklam panosunda Hz. Muhammed’in salgın hastalıklar ile ilgili hadisine atıfta bulunarak, panoda Hz. Muhammed’in "Bir yerde veba ve benzeri, herhangi bir bulaşıcı hastalık olduğunu işittiğiniz zaman, o yere girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde böyle bulaşıcı bir hastalık varsa, oradan da çıkıp kaçmayınız" hadisini koronavirüs salgınına karşı kullanıldı.

  • Reklam panosunda “Ellerinizi sık sık yıkayın. Salgın hastalık olan yerlere gitmeyin. Bulunduğunuz yerde salgın hastalık varsa ayrılmayın” ifadelerine yer verildi.

ABD’de toplam koronavirüs vaka sayısı 784 bin 201’e, hayatını kaybedenler ise 41 bin 837’ye ulaştı.

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