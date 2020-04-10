Koronavirüs ABden Filistine 71 milyon euro koronavirüs yardımı Filistinde olanların farkındayız
DÜNYA

AB'den Filistin'e 71 milyon euro koronavirüs yardımı: Filistin'de olanların farkındayız

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs ile mücadele için Filistin'e yaklaşık 71 milyon avro değerinde bir mali yardım paketi tahsis ettiğini duyurdu. AB, Filistin'de halka dayatılan hareketlerin farkında olduklarını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

AB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Birliği'nin Kudüs temsilcisi Sven Kühn von Burgsdorff, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile bugün bir araya geldi. Görüşmede, Sven Kühn von Burgsdorff, salgın ile mücadele için Filistin'e yaklaşık 71 milyon avroluk bir yardım paketi ayrıldığını dile getirdi.

Gazze ve Filistin'e uygulanan zorlukların farkındayız

Açıklamada, AB'nin Filistin'de salgın ile mücadele planının, işgal altındaki Filistin topraklarının İsrail'e ekonomik bağımlılığı, Filistinlilere dayatılan hareket kısıtlamaları ve Gazze'deki durumlar sebebiyle uygulanması konusundaki zorlukların farkında olunduğu aktarıldı.

Duyuru oldukça önemliydi

  • AB'nin yardım paketinin insani yardımları da kapsadığı belirtilen açıklamada, bu pandemiye karşı sosyal ve ekonomik mücadelede Filistin yönetiminin daha hazırlıklı olduğunu vurgulamak için duyurunun oldukça önemli olduğu belirtildi.

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