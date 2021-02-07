Koronavirüs ABDli Bloomberg Türkiyenin normalleşmesi için tarih verdi
TÜRKİYE

ABD'li Bloomberg Türkiye'nin normalleşmesi için tarih verdi

Koronavirüs kâbusu sürerken, herkesin aklında ‘Hayat ne zaman normale döner’ sorusu var. Amerikan Bloomberg kanalının hesaplamasına göre, eğer aşı dağıtımı bu hızla sürer ve yeni varyantlara karşı da etkili olursa küresel sürü bağışıklığının kazanılması 7 yıl alabilir. İki doz aşıya göre yapılan hesaplamada, Türkiye’nin ise 2.6 yıl sonra nüfusunun yüzde 75’ini aşılayarak sürü bağışıklığı kazanması öngörülüyor. Bu süre, 3.2 yıl ile Almanya, 3.4 yıl ile Brüksel ve 3.9 yıl ile Hollanda gibi pek çok Avrupa ülkesinin önünde.

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Dünyada şimdiye kadar 124 milyon kişinin COVID-19’a karşı aşılandığı bildirildi. Sürü bağışıklığı için nüfusun yüzde 75’inin aşı olması gerektiği hesaplanırken Amerikan Bloomberg’in modellemesine göre, aşılamada hızlı davranan İsrail 2 ay sonra, ABD ise 2022 itibariyle sürü bağışıklığı kazanabilir.

  • 328 milyon nüfuslu ABD’de aşılanan kişilerin nüfusa oranı 9.1. Ülkenin yeni başkanı Joe Biden, görevdeki ilk 100 gününde 100 milyondan fazla kişinin aşı olmasını hedefliyor. Bloomberg’in haberine göre, aşılama mevcut şekilde ilerlediği takdirde, 1 Ocak 2022 itibariyle nüfusunun yüzde 75’ini aşılamayı başaran Amerika sürü bağışıklığı kazanmış olacak.

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İngiltere ve İsrail önde gidiyor

Aşılama konusunda dünyada en iyi ülke konumundaki İsrail’de, yalnızca 2 ay içinde nüfusun yüzde 75’i aşılanmış olacak. 8.8 milyon nüfuslu ülkede, Amerikan Pfizer ile başında Türk bilim insanları Prof. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci’nin bulunduğu Alman BioNTech’in ortak geliştirdiği aşı kullanılıyor.

Birleşik Krallık 6 ay içinde sürü bağışıklığı kazanacak

Aşılamada bir başka başarılı ülke de İngiltere. Oxford Üniversitesi ile AstraZenaca’nın ortak geliştirdiği aşının yoğun şekilde uygulandığı Birleşik Krallık’ın, bu modellemeye göre 6 ay içinde sürü bağışıklığı kazanacağı belirtiliyor. AB aşılamada geri kalırken İngiliz basınında AB’den çıkmış olmanın İngiltere’yi aşılamada öne geçirdiği yorumları yapılıyor.

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Türkiye Avrupa ülkelerinin önünde

İki doz aşıya göre yapılan hesaplamada, Türkiye’nin ise 2.6 yıl sonra nüfusunun yüzde 75’ini aşılayarak sürü bağışıklığı kazanması öngörülüyor. Bu süre, 3.2 yıl ile Almanya, 3.4 yıl ile Brüksel ve 3.9 yıl ile Hollanda gibi pek çok Avrupa ülkesinin önünde. Mevcut tabloda, kuzey ve batılı ülkelerin görece daha kısa sürelerde sürü bağışıklığı kazanması ise dikkat çekiyor. Tüm dünya nüfusunun yüzde 75’inin aşılanmasının ise 7 yıl alması öngörülüyor.

  • Ancak yeni aşılar ve tedavilerin bulunması, üretim ve lojistik sıkıntıların aşılması durumunda bu sürenin kısalacağı düşünülüyor. Söz konusu modellemenin 67 ülkeden gelen günlük aşı verileri dikkate alınarak yapıldığını, bazı verilerin güncellenmemiş olabileceğini de unutmamak gerekiyor.
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