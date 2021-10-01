Koronavirüs ABDli şirket duyurdu Koronavirüs hapı ölüm riskini yüzde 50 azaltıyor
DÜNYA

ABD'li şirket duyurdu: Koronavirüs hapı ölüm riskini yüzde 50 azaltıyor

ABD’li ilaç şirketi Merck, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdikleri deney aşamasındaki hap ile ilgili umut veren açıklamalarda bulundu. Merck şirketi, ilacın virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatmayı ve ölüm riskini yarıya düşürdüğünü duyurdu.

Haber Merkezi İHA
ABDli şirket duyurdu: Koronavirüs hapı ölüm riskini yüzde 50 azaltıyor
(Arşiv)

ABD'li ilaç şirketi Merck ve ortağı Ridgeback Biotherapeutics şirketinden yapılan açıklamada, Kovid-19 semptomları ortaya çıktıktan sonraki 5 gün içinde "molnupiravir" ilacını alan deneklerin, "plasebo" alanlara göre hastaneye yatma ve ölüm oranının yarı yarıya azaldığı bildirildi.

KULLANIM İZİNLERİNE BAŞVURULACAK

Açıklamada, molnupiravir için yakında ABD ve dünyada kullanım izinlerine başvurulacağı da belirtildi.

  • Onaylanması halinde Kovid-19’u tedavi ettiği kanıtlanan ilk hap olması beklenen molnupiravirin, salgınla mücadelede önemli bir adım olabileceğine işaret edilen açıklamada, hastaların molnupiravir hapını beş gün boyunca günde iki kez alması gerekeceği kaydedildi.

Merck’in ilaç üzerinde yaptığı önceki deneyler, ilacın şiddetli semptomları bulunan ya da hastaneye yatmış hastalara fayda sağlamadığını göstermişti.

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