Koronavirüs ABDliler salgında akın akın silah almaya koştu Mart ayında 2 milyon silah satıldı
DÜNYA

ABD’liler salgında akın akın silah almaya koştu: Mart ayında 2 milyon silah satıldı

Dünyanın birçok ülkesinde koronavirüs nedeniyle temel gıda ve temizlik malzemelerinin satışında büyük bir patlama yaşandı. Avrupa ve ABD'de marketlerde makarna, un, el dezenfektanı , sabun gibi ürünlerin stokları bitti. Tuvalet kağıdı için kavgalar çıktı. Ancak ABD'de satışı salgın ile zirveye çıkan başka bir "ürün" daha var. Ülkede sadece Mart ayı içerisinde 2 milyon silah satıldı. Birçok insan, muhtemel bir iç karışıklıktan ve para, su, tuvalet kağıdı, yiyecek için saldırıya uğramaktan korkuyor.

Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
Silah mağazalarının önünde uzun kuyruklar oluştu.
Silah mağazalarının önünde uzun kuyruklar oluştu.

Dünyanın bir çok ülkesinde temel gıda maddeleri ile temizlik malzemelerinin satışı koronavirüs ile zirveyi gördü. Karantinaya giren milyonlarca insanın stok yapması sonucu marketlerde bazı raflar boş kaldı. ABD'de stok yapılan ürünler gıda ürünleri ile sınırlı kalmadı. Ülkede sadece Mart ayı içerisinde 2 milyon silah satışı yapıldı. Bu rakam 2013'ten bu yana en büyük silah satış rakamı olarak değerlendiriliyor.

New York Times’ın haberine göre Amerikalıların koronavirüs salgını nedeniyle sivil ayaklanma yaşanabilir korkusu nedeniyle silah almaya yöneldiği tahmin ediliyor. ABD'liler ayrıca salgın nedeniyle bazı devlet organlarının çalışamaz hale gelmesi ile evlerinin korunamayacağını düşünüyor. Birçok insan da para, su, tuvalet kağıdı, yiyecek için saldırıya uğramaktan korkuyor.

2012 ve 2020'de zirve yaptı

ABD'de son 20 yılda silah satışının en çok, silah satın almanın yasaklanmasının konuşulduğu tarihler ile silahlı kitlesel saldırıların gerçekleşiği tarihlerde arttığı belirtiliyor.

2012 yılında gerçekleşen ve 26 kişinin öldüğü Sand Hook ilkokulu saldırısı sonrasında da silah satışlarında yüksek bir artış olmuştu. Bununla birlikte silah satışına sınırlama getirmek için harekete geçen eski ABD Başkanı Barack Obama'nın seçildiği yıl da silah satışlarında adeta patlama yaşanmıştı.

Yapılan analizlere göre Obama'nın seçildiği yıl 1.1 milyon silah, Sandy Hook ilkokul saldırısının gerçekleştiği 2012 yılında ise 2 milyon silah satıldı. Şimdi ise sadece bir ayda ABD'liler koronavirüs etkisiyle 2 milyon silah satın aldı.

'Kendilerini korumak istiyorlar'

George State Üniversitesi'nden Profesör Timothy Lytton insanların virüs nedeniyle bozulabilecek düzen nedeniyle endişe duyduğunu söylüyor: İnsanlar çok sayıda kişi hastalanırsa ve çok sayıda kurum normal şekilde çalışmaya ara verirse diye oluşabilecek sivil itaatsizlikten endişe duyuyor. Devlet organları çalışamaz hale gelirse kendilerini korumak istiyorlar.

Vakaların arttığı eyalette silah satışı da artıyor

Ülkede son haftalarda bir çok silah mağazasının önünde oluşan kuyruklar dikkat çekti. Birçok eyalette satışlar Şubat ayına göre iki katına çıktı. Virüs vakalarının devamlı arttığı Michigan'da atışlar üç kattan fazla arttı.

ABD'de silah karşıtı bir çok kurum artan satışlara dikkat çekerek silah mağazalarının kapatılması çağrısı yapsa da Trump yönetimi silah mağazalarının "eczane, market ve benzin depoları" kadar önemli noktalar olduklarını bu yüzden kapatılmayacaklarını savundu.

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