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Koronavirüs Adanada kısıtlamada sokağa çıktı, polisten kaçtı, yakalanınca saçını tarayıp Pastaneye yemek yemeye gidiyordum dedi
TÜRKİYE

Adana'da kısıtlamada sokağa çıktı, polisten kaçtı, yakalanınca saçını tarayıp 'Pastaneye yemek yemeye gidiyordum' dedi

Adana’da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde polisin ‘dur’ ihtarına uymayan bir kişi kovalamaca sonunda yakalandı. Yakalanan kişi, ”Pastaneye gideceğim için dışarı çıktım” diyerek kendini savundu. Polis, şahsa sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için 3 bin 150 TL idari para cezası kesti.

Haber Merkezi İHA
Demirkale'ye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi.
Demirkale'ye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi.

Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi civarında devriye atan polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması olduğu saatler içerisinde yaya olarak dışarıda bulunan bir kişiye ‘dur’ ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayan Velit Demirkale koşarak kaçmaya başladı.

Polisten kaçtı, yakalanınca saçını düzeltip ”Pastaneye yemek yemeye gidiyordum” dedi
OYNAT 00:57
Polisten kaçtı, yakalanınca saçını düzeltip ”Pastaneye yemek yemeye gidiyordum” dedi
Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde polisin 'dur' ihtarına uymayan bir kişi kovalamaca sonunda yakalandı. Yakalanan kişi, ”Pastaneye gideceğim için dışarı çıktım” diyerek kendini savundu. Polis, Velit Demirkale'ye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için 3 bin 150 TL idari para cezası kesti.


  • İzini kaybettirmek için ara sokaklara giren Demirkale bir süre kaçmaya devam etti. Seyhan Devriye ekipleri, Dağlıoğlu Mahallesi ara sokaklarını ablukaya alarak Demirkale’yi kıskıvrak yakaladı.

Polisin kovalamaca sonrası yakaladığı şüphelinin çorabından uyuşturucu madde çıktı
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" Cezayı ödeyecek paramı yok"

Saçını düzeltti ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı
Polise yakalanan Velit Demirkale, gazetecilerin kendini görüntülediği fark edince saçlarını düzeltti. Daha sonra Demirkale gazetecilerini neden kaçtın sorusuna, "Sokağa çıkma yasağı var o yüzden kaçtım. Cezayı ödeyecek paramı yok. Pastaneye gideceğim için dışarı çıktım” dedi.
Polis, Velit Demirkale’ye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için 3 bin 150 TL idari para cezası kesti.

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