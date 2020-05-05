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Koronavirüs Adanada sağlık çalışanlarının koronavirüs savaşı 40 gündür ailelerini göremiyorlar
TÜRKİYE

Adana'da sağlık çalışanlarının koronavirüs savaşı: 40 gündür ailelerini göremiyorlar

Adana Şehir Hastanesi'nde kurulan pandemi bölümünde, koronavirüse karşı mücadelede özveriyle çalışan doktor ve sağlık çalışanları, 40 gündür ailelerini göremediklerini ve en çok onlara sarılmayı özlediklerini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Sağlık çalışanları, kendilerini de salgından korumak için yoğun çaba sarfediyor.
Sağlık çalışanları, kendilerini de salgından korumak için yoğun çaba sarfediyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ardından 11 Mart'ta Türkiye'deki ilk vakanın görülmesi sonrası Adana Şehir Hastanesi, pandemi hastanesine dönüştürüldü. Acil ve yoğun bakım sevisleri, virüsle mücadelede kapsamında kurallara uygun bir şekilde tekrar düzenlenen Adana Şehir Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanları, koronavirüse yakalanan hastalarla yakından ilgileniyor.

Solunum cihazına bağlı 'entübe' edilmiş hastaların durumlarını sürekli takip eden sağlık çalışanları, kendilerini de salgından korumak için yoğun çaba sarfediyor. Maske, eldiven, koruyucu tulum ve yüz siperliği takarak virüs bulaşan hastaların tutulduğu özel alanlarda çalışan görevliler, boş vakitlerinde dinlendikleri sırada aileleriyle mesajlaşıyor.

Çalışan görevliler, boş vakitlerinde dinlendikleri sırada aileleriyle mesajlaşıyor.

Uzman doktor 35 gündür otelde yaşıyor

Kırmızı bölüm olarak adlandırılan pandemi alanında 40 gündür ailesini görmeden görev yapan Uzman Doktor Arif Aksu, özel müdahale tulumunu giydikten sonra görevli olduğu bölümde hastaları tedavi ediyor.

50'ye yakın doktor, hemşire ve sağlık çalışanının 2 vardiya olarak görev yaptığı bölümün çalışanlarından Uzman Doktor Arif Aksu, yaşadıklarını şöyle anlattı:

  • "Yaklaşık 50 gündür yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İlk vakanın ortaya çıktığı gün, acil servisi pandemi alanı olarak ayırdık. Ben 16 Mart'tan beri evde kendimi izole ediyordum. Odamı ayırdım, duş aldığım bölümü ayırdım. Yemeğimi çocuklarımdan ayrı yiyordum. Sonra otelde kalmaya başladım, ailemi virüs salgınından korumak için hastaneden çıkınca otele gidiyorum. Yaklaşık 35 gündür otelde yaşıyorum. Haftada sadece ailemin market ihtiyaçlarını karşılamak için evime gidiyorum, 3 çocuğumu uzaktan görüyorum."

Sağlık çalışanları, kendilerini de salgından korumak için yoğun çaba sarfediyor.

En çok çocuklarıyla parka gidip, eşiyle eskisi gibi sohbet etmeyi özlediğini söyleyen Aksu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

  • "Annem ve babamın elini öpmeyi çok özledim. Annem 64 babam 65 yaşında, kronik hastalıkları var. Tüm ailemi Allah'a emanet ettim. Biz burada hastalarımıza en iyi hizmeti vermek için mücadele ediyoruz."

Sağlık çalışanları, kendilerini de salgından korumak için yoğun çaba sarfediyor.

Ailesiyle görüntülü görüşme

Yoğun mesai saatlerinin ardından kent merkezinde bulunan otele dinlenmek için dönen Arif Aksu, kişisel temizliğini yaptıktan sonra ailesiyle cep telefonu üzerinden görüntülü arayıp, özlem gideriyor.

3 çoçuk babası Aksu, ailesiyle uzun uzun sohber ediyor. Aynı otelde kalan diğer sağlık personelinin de kendisi gibi zor şartlarda çalıştığını belirten Aksu, "Anneler günü yaklaşıyor. Bu yıl ailemle birlikte olamayacağım. Bu yıl böyle olacakmış" diye konuştu.

Adana'da sağlık çalışanlarının koronavirüs savaşı: 40 gündür ailelerini göremiyorlar
FOTOĞRAF 23
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ardından 11 Mart'ta Türkiye'deki ilk vakanın görülmesi sonrası Adana Şehir Hastanesi, pandemi hastanesine dönüştürüldü.
Title
Acil ve yoğun bakım sevisleri, virüsle mücadelede kapsamında kurallara uygun bir şekilde tekrar düzenlenen Adana Şehir Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanları, koronavirüse yakalanan hastalarla yakından ilgileniyor.
Title
Solunum cihazına bağlı 'entübe' edilmiş hastaların durumlarını sürekli takip eden sağlık çalışanları, kendilerini de salgından korumak için yoğun çaba sarfediyor.
Title
Maske, eldiven, koruyucu tulum ve yüz siperliği takarak virüs bulaşan hastaların tutulduğu özel alanlarda çalışan görevliler, boş vakitlerinde dinlendikleri sırada aileleriyle mesajlaşıyor.
Title
Kırmızı bölüm olarak adlandırılan pandemi alanında 40 gündür ailesini görmeden görev yapan Uzman Doktor Arif Aksu, özel müdahale tulumunu giydikten sonra görevli olduğu bölümde hastaları tedavi ediyor.
Title
50'ye yakın doktor, hemşire ve sağlık çalışanının 2 vardiya olarak görev yaptığı bölümün çalışanlarından Uzman Doktor Arif Aksu, yaşadıklarını şöyle anlattı:
Title
Yaklaşık 50 gündür yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İlk vakanın ortaya çıktığı gün, acil servisi pandemi alanı olarak ayırdık. Ben 16 Mart'tan beri evde kendimi izole ediyordum. Odamı ayırdım, duş aldığım bölümü ayırdım. Yemeğimi çocuklarımdan ayrı yiyordum. Sonra otelde kalmaya başladım, ailemi virüs salgınından korumak için hastaneden çıkınca otele gidiyorum. Yaklaşık 35 gündür otelde yaşıyorum. Haftada sadece ailemin market ihtiyaçlarını karşılamak için evime gidiyorum, 3 çocuğumu uzaktan görüyorum.
Title
En çok çocuklarıyla parka gidip, eşiyle eskisi gibi sohbet etmeyi özlediğini söyleyen Aksu, açıklamasını şöyle sürdürdü:
Title
Annem ve babamın elini öpmeyi çok özledim. Annem 64 babam 65 yaşında, kronik hastalıkları var. Tüm ailemi Allah'a emanet ettim. Biz burada hastalarımıza en iyi hizmeti vermek için mücadele ediyoruz.
Title
Yoğun mesai saatlerinin ardından kent merkezinde bulunan otele dinlenmek için dönen Arif Aksu, kişisel temizliğini yaptıktan sonra ailesiyle cep telefonu üzerinden görüntülü arayıp, özlem gideriyor.
Title
3 çoçuk babası Aksu, ailesiyle uzun uzun sohber ediyor. Aynı otelde kalan diğer sağlık personelinin de kendisi gibi zor şartlarda çalıştığını belirten Aksu, Anneler günü yaklaşıyor. Bu yıl ailemle birlikte olamayacağım. Bu yıl böyle olacakmış diye konuştu.
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Title
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Title
Adana'da sağlık çalışanlarının koronavirüs savaşı: 40 gündür ailelerini göremiyorlar
Adana Şehir Hastanesi'nde kurulan pandemi bölümünde, koronavirüse karşı mücadelede özveriyle çalışan doktor ve sağlık çalışanları, 40 gündür ailelerini göremediklerini ve en çok onlara sarılmayı özlediklerini söyledi.
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