Adanalılar kısıtlamanın kalmasıyla soluğu kebapçı ve şırdancılarda aldı

İçişleri Bakanlığı'nın Adana'nın da dahil olduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında 18 ve 19 Nisan günlerinde sokağa çıkmayı kısıtlamasıyla kent sessizliğe büründü. Gece yarısı kısıtlamanın kalkmasıyla Adanalılar, kendini sokağa attı. Gece saatlerinde birçok caddede araç yoğunluğu yaşanırken, Adanalılar soluğu kebapçı ve şırdancılarda aldı.

Adanalılar, iş yerleri önünde sosyal mesafe kuralına uygun olarak sıraya girip, siparişlerini verdi.

Sosyal mesafe kuralına uygun kuyruk

Kebap ve şırdan aşkı herkes tarafından bilinen Adanalılar, iş yerleri önünde sosyal mesafe kuralına uygun olarak sıraya girip, siparişlerini verdi. Bazı vatandaşlar kebap ve şırdan dolmalarını ayak üstü yerken, bazı vatandaşlar ise siparişlerini eve götürmeyi tercih etti.

Bazı vatandaşlar kebap ve şırdan dolmalarını ayak üstü yedi.

'Saat 00.00'da açtık'

Müşterilerin yoğun talebiyle karşılaştıklarını belirten kebap salonu işletmecisi İsmail Çalıkıran, işyerini saat 00.00 sıralarında açtıklarını söyledi. Yasağın bittiği dakikalarda siparişlerin gelmeye başladığını, gelmeye de devam ettiğini aktaran Çalıkıran, şöyle konuştu:

"Adana'nın kebap aşkı bitmez diye düşünüyoruz. Biz de bu görevi kendimize kutsal olarak yakıştırdık. Adanalılara hizmet etmeye devam ediyoruz."

Adanalı olduğu ancak İstanbul'dan geldiğini anlatan müzisyen Sefa Toprak, kebabı çok sevdiğini, herkesin de tatması gerektiğini ifade etti. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu iki gün evde kebap yediklerini kaydeden Toprak, kısıtlamanın sona ermesiyle kebapçıya geldiğini dile getirdi.

İki gündür dışarıya çıkamadığı için et, Adana kebap, dürüm yemeyi özlediğini belirten Muhammet Mahmut Sarıgüney ise kısıtlamanın kalmasıyla soluğu kebapçıda aldığını anlattı.

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FOTOĞRAF 9 İçişleri Bakanlığı'nın Adana'nın da dahil olduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında 18 ve 19 Nisan günlerinde sokağa çıkmayı kısıtlamasıyla kent sessizliğe büründü. Gece yarısı kısıtlamanın kalkmasıyla Adanalılar, kendini sokağa attı. Gece saatlerinde birçok caddede araç yoğunluğu yaşanırken, Adanalılar soluğu kebapçı ve şırdancılarda aldı. Kebap ve şırdan aşkı herkes tarafından bilinen Adanalılar, iş yerleri önünde sosyal mesafe kuralına uygun olarak sıraya girip, siparişlerini verdi. Bazı vatandaşlar kebap ve şırdan dolmalarını ayak üstü yerken, bazı vatandaşlar ise siparişlerini eve götürmeyi tercih etti. Müşterilerin yoğun talebiyle karşılaştıklarını belirten kebap salonu işletmecisi İsmail Çalıkıran, işyerini saat 00.00 sıralarında açtıklarını söyledi. Yasağın bittiği dakikalarda siparişlerin gelmeye başladığını, gelmeye de devam ettiğini aktaran Çalıkıran, şöyle konuştu: Adana'nın kebap aşkı bitmez diye düşünüyoruz. Biz de bu görevi kendimize kutsal olarak yakıştırdık. Adanalılara hizmet etmeye devam ediyoruz. Adanalı olduğu ancak İstanbul'dan geldiğini anlatan müzisyen Sefa Toprak, kebabı çok sevdiğini, herkesin de tatması gerektiğini ifade etti. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu iki gün evde kebap yediklerini kaydeden Toprak, kısıtlamanın sona ermesiyle kebapçıya geldiğini dile getirdi. İki gündür dışarıya çıkamadığı için et, Adana kebap, dürüm yemeyi özlediğini belirten Muhammet Mahmut Sarıgüney ise kısıtlamanın kalmasıyla soluğu kebapçıda aldığını anlattı. İki gündür şırdan yemediğini, kısıtlama bitince de koşa koşa şırdancıya geldiğini aktaran kentin sosyal medya fenomenlerinden Gökhan Kaya, şunları söyledi: Biz Adanalılar, yemeyi seviyoruz. Yasak biter, yemek için sokaklara çıkarız. Ne yaptık; şırdan yemeye geldik gördüğünüz gibi. Her ne kadar 'hayat eve sığar' desek de açız, mecburiyetten dolayı dışarıya çıktık. Ama yine de evlerinizde kalın. Tüm mekanlar paket servisi yapmakta, gel al servisleri devam etmekte. Hayat eve sığar diyoruz, evlerde kalın, sağlıklı kalın. Kısıtlama süresince iki gün iş yerini kapalı tuttuğunu anlatan şırdancı Kadir Çıray, Adanalı şırdansız yapamıyor. Biz de dükkanımızı yoğun istek üzerine açtık, bayağı talep oldu. Şu an maşallah yetiştiremiyoruz dedi. Adanalılar kısıtlamanın kalmasıyla soluğu kebapçı ve şırdancılarda aldı Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının kalmasından dakikalar sonra kendini sokağa atan Adanalılar, soluğu kebapçı ve şırdancılarda aldı. İki gündür şırdan yemediğini, kısıtlama bitince de koşa koşa şırdancıya geldiğini aktaran Gökhan Kaya, "Biz Adanalılar, yemeyi seviyoruz. Yasak biter, yemek için sokaklara çıkarız" dedi. BiP'te paylaş

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'Yasak biter, yemek için sokaklara çıkarız'

İki gündür şırdan yemediğini, kısıtlama bitince de koşa koşa şırdancıya geldiğini aktaran kentin sosyal medya fenomenlerinden Gökhan Kaya, şunları söyledi:

"Biz Adanalılar, yemeyi seviyoruz. Yasak biter, yemek için sokaklara çıkarız. Ne yaptık; şırdan yemeye geldik gördüğünüz gibi. Her ne kadar 'hayat eve sığar' desek de açız, mecburiyetten dolayı dışarıya çıktık. Ama yine de evlerinizde kalın. Tüm mekanlar paket servisi yapmakta, gel al servisleri devam etmekte. Hayat eve sığar diyoruz, evlerde kalın, sağlıklı kalın."

'Adanalı şırdansız yapamıyor'

Kısıtlama süresince iki gün iş yerini kapalı tuttuğunu anlatan şırdancı Kadir Çıray, "Adanalı şırdansız yapamıyor. Biz de dükkanımızı yoğun istek üzerine açtık, bayağı talep oldu. Şu an maşallah yetiştiremiyoruz" dedi.