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Koronavirüs Adıyaman Valisi Çuhadar uyardı Bizi daha fazla ceza yazmak zorunda bırakmayın
TÜRKİYE

Adıyaman Valisi Çuhadar uyardı: Bizi daha fazla ceza yazmak zorunda bırakmayın

Son günlerde vaka sayısındaki artışın en yüksek olduğu illerden olan Adıyaman'da Vali Mahmut Çuhadar, tedbirlere uyulması çağrısında bulundu. Çuhadar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Lütfen bizi maske kullanımı ihlali nedeniyle daha fazla ceza yazmak zorunda bırakmayın" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Adıyaman'da vaka sayısı her geçen gün artıyor.
Adıyaman'da vaka sayısı her geçen gün artıyor.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kentte koronavirüs vaka sayısında hızlı artışa dikkat çekti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çuhadar, kurallara uyulması çağrısında bulunarak, "İlimizde alınan bütün tedbirlere rağmen ne yazık ki Kovid-19 vaka sayısında hızlı bir artış seyri söz konusudur. Sizlerden istirhamımız maske, mesafe, ve hijyen kurallarına titizlikle uymanızdır. Artık maskenizi gözlüğünüz, cüzdanınız, mendiliniz hatta bir giyim eşyanız gibi görüp benimsemeniz gerekiyor. Maskenizi toplu ortamlara, umumu açık yerlere giriş pasaportu olarak görün, kullanacağınız maske hem sizin hem de çevrenizin sağlığını koruyan elimizdeki vazgeçilmez en önemli unsurdur. Lütfen bizi maske kullanımı ihlali nedeniyle daha fazla ceza yazmak zorunda bırakmayın. Hepinizin sağlıklı kalması bizim için en değerli ödül olacaktır." ifadelerini kullandı.

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