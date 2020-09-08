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Koronavirüs Ağrıda karantina kuralını ihlal eden 4 kişi yakalandı
TÜRKİYE

Ağrı haberleri: Ağrı'da karantina kuralını ihlal eden 4 kişi yakalandı

Ağrı'da karantina kuralını ihlal eden 4 kişi yakalandı

Ağrı'da 124 kişiden oluşan ekiplerle detaylı koronavirüs denetimi yapıldı. Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kuralını ihlal eden 4 kişiye 12 bin bin 600 lira ceza uygulandığı kaydedildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, 124 kişiden oluşan ekiplerle nikah salonları, market, spor salonu, camiler, çay bahçeleri, pazar yerleri, kuaför ve restoran gibi toplu yaşam alanlarının da aralarında bulunduğu 550 iş yerinde denetim yapıldı.

Emniyet ve jandarma trafik ekipleri de 104 ticari taksi ile 159 toplu ulaşım aracında denetim gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanlığı 8 Eylül koronavirüs verilerini açıkladı: Ölü sayısı 52, vaka sayısı 1761
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Dört kişi karantinayı ihlal etti

Pozitif ve temaslı kişilere yönelik denetimlerde görev alan ekipler, karantina kuralını ihlal ettikleri belirlenen 4 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası uyguladı.

ÇOMÜ'den koronavirüs tanı kiti müjdesi: Koronavirüsü 8 dakikada tespit ediyor
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ÇOMÜ'den koronavirüs tanı kiti müjdesi: Koronavirüsü 8 dakikada tespit ediyor
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ), yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) 8 dakikada tespit eden kit geliştirildi. ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Sezgintürk tarafından geliştirilen kit ile dünyadaki benzerlerinden farklı olarak daha güvenilir ve hızlı sonuç alınabiliyor.


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