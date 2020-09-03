Ağrı'da karantinaya uymayan 4 kişiye 12 bin 600 lira ceza

Karantinada olması gereken çiğ köfteci satış yaparken yakalandı

Kırklareli'nde koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu için karantinada olması gereken çiğ köfteci dükkanda satış yaparken yakalandı. M.A. evine götürülmek üzere ambulansa bindirildiği sırada, 'Benim bir yerim ağrımıyor, ağrım sızım yok ki', 'Ateşim çıkmadı ki', 'Dükkana bir şeyler almaya geldim, eve gidecektim' sözlerini sarf etti. M.A'ya karantina tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza uygulandı.