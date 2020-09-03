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Koronavirüs Ağrıda karantinaya uymayan 4 kişiye 12 bin 600 lira ceza
TÜRKİYE

Ağrı haberleri: Ağrı'da karantinaya uymayan 4 kişiye 12 bin 600 lira ceza

Ağrı'da karantinaya uymayan 4 kişiye 12 bin 600 lira ceza

Ağrı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantina kuralına uymadığı tespit edilen 4 kişiye, toplam 12 bin 600 lira ceza uygulandı.

Haber Merkezi AA
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, 128 kişilik ekiplerin katılımıyla restoran, kafe, kıraathane, nikah töreni, kuaför ve toplu yaşam alanlarının aralarında bulunduğu 454 iş yerinde denetleme yapıldı.

Ekipler, gittikleri iş yerlerinde vatandaşları sosyal mesafe, hijyen ve maske konularında uyardı.

Kentte, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 180 ticari taksi ile 174 toplu ulaşım aracı denetlendi.

Karantinada olması gereken çiğ köfteci satış yaparken yakalandı
OYNAT 01:00
Karantinada olması gereken çiğ köfteci satış yaparken yakalandı
Kırklareli'nde koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu için karantinada olması gereken çiğ köfteci dükkanda satış yaparken yakalandı. M.A. evine götürülmek üzere ambulansa bindirildiği sırada, 'Benim bir yerim ağrımıyor, ağrım sızım yok ki', 'Ateşim çıkmadı ki', 'Dükkana bir şeyler almaya geldim, eve gidecektim' sözlerini sarf etti. M.A'ya karantina tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza uygulandı.


Pozitif ve temaslı kişilere yönelik denetimlerde görev alan 280 kişilik ekip, karantina kuralını ihlal ettikleri tespit edilen 4 kişiye, kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 12 bin 600 lira ceza uyguladı.

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