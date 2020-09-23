Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Ağrıda koronavirüs tedbirlerine uymayan 5 kişiye para cezası İşletme de kapatıldı
TÜRKİYE

Ağrı'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 5 kişiye para cezası: İşletme de kapatıldı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini hiçe sayarak düğün salonu işleten 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza kesildi, işletme de 10 günlüğüne kapatıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Iğdır kara yolunda Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı tespit edilen bir düğün salonunun işletme sahiplerini uyararak kurallara uyulmasını istedi.

İhlallerin devam etmesi üzerine takviye 3 ekiple olay yerine giden polis, işletme ve düğün salonu sahibi D.Ö hakkında idari yaptırım tutanağı tuttu.

Ekiplere karşı tehdit ve hakaretlerde bulundukları ileri sürülen D.Ö ile beraberindeki 4 kişi Polis Merkezi Amirliğine getirildi.

Kılıçdaroğlu'nun önerisine kahvehaneci esnafı eleştirisi: 52 yıllık kahvehaneciyiz böyle saçma bir fikir duymadım
EKONOMİ
Kılıçdaroğlu'nun önerisine kahvehaneci esnafı eleştirisi: 52 yıllık kahvehaneciyiz böyle saçma bir fikir duymadım

Beş kişiye ceza, iş yerine kapatma

Adliyeye sevk edilen D.Ö ve Ü.Ö cumhuriyet savcısınca ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Diğer 3 kişi de emniyette ifadeleri alınarak serbest kaldı.

5 kişiye 15 bin 750 lira ceza kesilrdi. Ayrıca düğün salonuna da 10 günlük kapatma cezası verildi.

Kılıçdaroğlu'ndan korona tedbiri eleştirisi: Önleme bak kahvede oyun yasak! Çözüm basit; her oyunda yeni kağıt açacaksın
OYNAT 00:42
Kılıçdaroğlu'ndan korona tedbiri eleştirisi: Önleme bak kahvede oyun yasak! Çözüm basit; her oyunda yeni kağıt açacaksın
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,TTB'ye yaptığı ziyarette hükümetin koronavirüs tehdidi kapsamında aldığı tedbirleri eleştirdi. Kılıçdaroğlu, “Önlemlere bakar mısınız? Kahvehanelerde oyun oynamak yasak. Yapılacak şey basit, her oyunda sıfır yeni kağıt açılacak'' diye konuştu.


Abone Ol Google News
Hastane magandaları tutuklandı

Hastane magandaları tutuklandı

​Ankara'da sağlıkçılara saldıran 5 kişiden 2'si tutuklandı.
Fransa sizi hem kullanıyor hem de kandırıyor

Fransa sizi hem kullanıyor
hem de kandırıyor

​TVNET'ten Yunanistan halkına Yunanca alt yazılı mesaj.
CHPli başkan vatandaşın aracını tekmeledi

CHP'li başkan vatandaşın
aracını tekmeledi

​CHP'li Başkan Alim Karaca'nın görüntüleri ortaya çıktı.
Tablo ağırlaşıyor

Tablo ağırlaşıyor

Güncel vaka sayıları açıklandı.
Doğu Akdeniz diplomasisi

Doğu Akdeniz diplomasisi

Meselenin temelinde Yunanistan'ın maksimalist iddiaları var.
EBA'ya siber saldırı

EBA'ya siber saldırı

​Öğrenciler ilk gün sisteme girişte sorun yaşamıştı.
Bursa yenileniyor

Bursa yenileniyor

​20 bin konut kentsel dönüşümle kazandırılacak

Gizemli ölümde <br>yeni detay

Gizemli ölümde
yeni detay

Gülay Uygun'un el svaplarında barut izine rastlandı...

Paris'te bomba paniği

Paris'te bomba paniği

Eyfel Kulesi bomba saldırısı ihbarı nedeniyle boşaltıldı.

Derbi Palabıyık'ın

Derbi Palabıyık'ın

​Galatasaray-Fenerbahçe maçını Ali Palabıyık yönetecek.

İzmir'de doktoru jiletle boğazından yaralayan sanığa 20 yıl hapis
Gündem

İzmir'de doktoru jiletle boğazından yaralayan sanığa 20 yıl hapis

İzmir'de asistan doktor Kadir Songür'ü jiletle boğazından yaralayan sanık, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı, cezada indirim uygulanmadı.
MEB'den EBA'ya erişim sorunu açıklaması: Hızla çözüme ulaştırıldı
Gündem

MEB'den EBA'ya erişim sorunu açıklaması: Hızla çözüme ulaştırıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, dün EBA'da yaşanan teknik sorunla ilgili açıklama yaptı. Yetkililer, eş zamanlı kullanıcı yoğunluğuna bağlı olarak 08.30 – 12.00 saatleri arasında aralıklı olarak bazı kullanıcılar tarafından karşılaşılan erişim sorunlarının, vakit kaybetmeksizin yapılan iyileştirmelerle hızla çözüme ulaştırıldığını duyurdu. EBA’nın söz konusu saatlerde birden fazla siber saldırıya uğradığı da kaydedilerek, "Yeni dönem açılışı ile çok yüksek düzeyde kullanım trafiğine ulaşan EBA, küresel ölçekte dikkat çekerken siber saldırılara da maruz kalmakta ve hizmet kalitesi etkilenebilmektedir. DDoS (Dağıtık Hizmet Engelleme) saldırılarını izleme raporlarına göre, söz konusu saatlerde birden fazla siber saldırı gerçekleştiği görülmüştür. Bu durumun erken farkına varılmasıyla anında müdahaleler neticesinde, 2 saat içinde EBA platformu ve EBA Canlı Ders sistemi hizmet sunmaya devam etmiştir" denildi.
Esnaf yolda 13 bin lira buldu: Sahibine teslim edildi
Gündem

Esnaf yolda 13 bin lira buldu: Sahibine teslim edildi

Silivri'de lokanta işleten Tamer Duman, müşterilerine yemek servisine çıktığı sırada yolda bir poşet gördü. Duman, içinde para olduğunu fark ettiği poşeti, Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne götürerek ekiplere teslim etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.