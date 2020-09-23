Ağrı'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 5 kişiye para cezası: İşletme de kapatıldı

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MEB'den EBA'ya erişim sorunu açıklaması: Hızla çözüme ulaştırıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, dün EBA'da yaşanan teknik sorunla ilgili açıklama yaptı. Yetkililer, eş zamanlı kullanıcı yoğunluğuna bağlı olarak 08.30 – 12.00 saatleri arasında aralıklı olarak bazı kullanıcılar tarafından karşılaşılan erişim sorunlarının, vakit kaybetmeksizin yapılan iyileştirmelerle hızla çözüme ulaştırıldığını duyurdu. EBA’nın söz konusu saatlerde birden fazla siber saldırıya uğradığı da kaydedilerek, "Yeni dönem açılışı ile çok yüksek düzeyde kullanım trafiğine ulaşan EBA, küresel ölçekte dikkat çekerken siber saldırılara da maruz kalmakta ve hizmet kalitesi etkilenebilmektedir. DDoS (Dağıtık Hizmet Engelleme) saldırılarını izleme raporlarına göre, söz konusu saatlerde birden fazla siber saldırı gerçekleştiği görülmüştür. Bu durumun erken farkına varılmasıyla anında müdahaleler neticesinde, 2 saat içinde EBA platformu ve EBA Canlı Ders sistemi hizmet sunmaya devam etmiştir" denildi.