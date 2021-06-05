Almanya Türkiye’yi 'çok yüksek riskli' ülkeler listesinden çıkardı Almanya’da Robert Koch Enstitüsü, Sağlık, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları ile birlikte hazırladığı riskli bölgeler listesini güncelledi. Buna göre, Türkiye "çok yüksek riskli" ülke listesinden çıkarılarak, "riskli" ülke grubuna dahil edildi. Böylece Türkiye’den Almanya’ya gelişlerde, Covid-19’a aşısının her iki dozunu yaptıranlar, virüsü yenip iyileşenler ve PCR test sonucu negatif olanlar artık 10 gün karantinaya girmek zorunda kalmayacak. Yeni uygulama 6 Haziran tarihinden itibaren geçerli olacak.

Haber Merkezi 05 Haziran 2021, 07:43 Son Güncelleme: 05 Haziran 2021, 07:48 İHA