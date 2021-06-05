Almanya Türkiye’yi 'çok yüksek riskli' ülkeler listesinden çıkardı

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye giriş yapacak 6 yaşından büyük tüm hava yolcularının, seyahatten 72 saat önce Sağlık Bakanlığının internet sitesinden elektronik form doldurması gerektiğini belirterek, ülkeye girişte veya check-in sırasında sorgulama yapılacağını ifade etti.
- Daha sonra yolculara, Türkiye’deki kontroller sırasında gösterilmesi gereken HES kodu verileceği de aktarıldı.
Litvanya ve İsveç de “riskli” ülke grubuna alınırken, Çekya, Vatikan, İtalya ise "risk" bölgeleri listesinden tamamen çıkarıldı.