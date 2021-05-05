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Koronavirüs Altı aylık hamile kadın hakim koronadan öldü Bebeği yoğun bakımda
TÜRKİYE

Altı aylık hamile kadın hakim koronadan öldü: Bebeği yoğun bakımda

Bursa Adliyesinde görevliyken koronavirüse yakalanıp bir süredir de tedavi gören 6 aylık hamile kadın hakim hayatını kaybetti. Ölümünden 6 gün kadın hakimin karnından operasyon ile alınan bebeği ise yoğun bakımda hayata tutunabilmek için mücadele ediyor.

Haber Merkezi İHA
Altı aylık hamile kadın hakim koronadan öldü: Bebeği yoğun bakımda
Ebru Us Aykaş (42).

Bursa 14’üncü İş Mahkemesi hakimi Ebru Us Aykaş,ın (42) 23 Nisan’da yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıkınca hastanede tedavi altına alındı. 6 aylık hamile olan Aykaş, durumu ağırlaşınca Bursa Şehir Hastanesi’nde yoğun bakıma kaldırıldı.

  • Aykaş’ın karnındaki bebeği 29 Nisan’da operasyonla alındı. 6 aylıkken dünyaya gelen bebek, yoğun bakımda tedaviye alındı. Hakim Aykaş ise bugün doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Yargı camiasının acı günü

Hakim Ebru Us Aykaş’ın ölümü, Bursa Adliyesi’nde görev yapan memur ve çalışanları yasa boğdu. Bursa Adliyesi, Ebru Us Aykaş için taziye mesajı yayınladı. Mesajda, "Bursa 14’üncü İş Mahkemesi Hakimi Ebru Us Aykaş tedavi gördüğü Bursa Şehir Hastanesinde 05.05.2021 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi bugün Ordu ili Ünye ilçesinde defnedilecek olup, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

  • Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili ve İkinci Daire Başkanı Mehmet Yılmaz ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Değerli meslektaşımız, Bursa Hakimi Ebru Us Aykas’ın vefat haberini üzüntü ile öğrendik. Merhumeye Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, ailesinin, yakınlarının ve yargı camiasının başı sağ olsun" dedi.

Hakim Aykaş’ın cenazesi, memleketi Ordu’nun Ünye ilçesine gönderildi.

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