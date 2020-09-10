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Koronavirüs Aman dikkat O klinikler korona servisleri kadar riskli
TÜRKİYE

Aman dikkat: O klinikler korona servisleri kadar riskli ​

Aman dikkat: O klinikler korona servisleri kadar riskli

Geçen Kasım ayından bu yana tüm dünyada milyonlarca insanı etkileyerek ölümlere neden olan Kovid-19’un bulaşma açısından en riskli alanlarından birisi de diş klinikleri. Diş hekimi ve hastanın tedavi gereği çok yakın temasta bulunduğu bu ortama bir de tedavi aygıtlarının çalışma prensibi eklenince ortama hasta kaynaklı pek çok mikroorganizma saçılabiliyor.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Diş Hekimi Engin Aksoy, “Yeterli hijyenin sağlanmadığı ortamlarda virüs hızla yayılır. Diş tedavisi sırasında ağıza takılan hortum yani aspiratör, ülkemizde küçük boyutlarda kullanılıyor. Bu aspiratörler yeterli miktarda vakumlama sağlamadığı için hasta kaynaklı mikroorganizmaların önemli bir kısmı ortama saçılıyor. Bu durum bulaş riskini artırıyor” dedi.

Engin Aksoy

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HER HASTAYA DİKKAT EDİYORUZ

Riskin devam ettiği şu günlerde en az hastanelerdeki Kovid-19 servisleri kadar önemli bir başka alanın da diş klinikleri olduğunu söyleyen Aksoy, “Nasıl ki Kovid-19 servislerinde görev yapan sağlık çalışanları sadece maske takarak korunmuyorsa biz diş hekimleri de koronavirüsten korunmak için pek çok önlemi bir arada almak zorundayız. Hem kendimizi hem de gelen diğer hastalarımızı korumak adına her hastamıza Kovid-19 ya da başka bulaşıcı hastalık tanısı almışçasına yaklaşarak önlemlerimizi alıyoruz” diye konuştu.

TUZLU SUYLA GARGARA YAPIN!

Koray Kendir

  • Pandemi sürecinde bulaşı riskini azaltmak İçin ağız ve diş sağlığına maksimum özen gösterilmesi gerektiğine dikkat çeken Diş Hekimi Koray Kendir, “Günde 2 kez en az 2 dakika boyunca dişlerinin tüm yüzeylerini fırçalamalı, ara yüz temizliği için fırçalamadan önce günde 1 kez muhakkak diş ipi ya da ağız duşu uygulaması yapılmalı. Gün içerisinde tuzlu suyla ağız ve boğaz gargarası dişeti sorunlarına karşı etkili bir koruma sağlar. Tüm bu önlemler hem rutinde bizi diş ve diş eti hastalıklardan korur hem de Kovid-19’un en önemli bulaş yollarından biri olan ağzın virüslere açık bir konak olmasının bir nebze de olsa önüne geçer” şeklinde konuştu.

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