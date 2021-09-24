Koronavirüs Anne adayları dikkat Koronavirüs aşısı bebekte antikor oluşturuyor mu?
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Anne adayları dikkat: Koronavirüs aşısı bebekte antikor oluşturuyor mu?

ABD’de yapılan yeni bir araştırmaya göre koronavirüs aşısı olan hamile kadınlar, antikorlarını doğmamış bebeklerine aktarıyor. Pfizer/BioNTech veya Moderna aşısı yapılan annelerin doğurduğu 36 bebekten kan örnekler alındı Sonuçlar, hepsinin corona virüsle savaşan antikorlara sahip olduğunu gösterdi. Uzmanlar aşıların, "Hem annelerde hem bebeklerde ciddi hastalıkları önleyerek iki hayatı aynı anda koruma gücüne sahip olduğunun" kanıtlandığını söyledi.

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Anne adayları dikkat: Koronavirüs aşısı bebekte antikor oluşturuyor mu?
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ABD’de yapılan yeni bir çalışmada hamilelikte koronavirüs aşısı yaptırmanın, bebeğin yüksek düzeylerde antikor seviyesiyle doğmasını sağladığını ortaya koydu. NTV'nin haberine göre; Uzmanlar, ayrıca hamileliğinin ikinci yarısındaki annelerin göbek kordonlarındaki kanın en yüksek antikor seviyelerine sahip olduğunu keşfetti.

EN SAVUNMASIZ ANLARINDA KORUNABİLİRLER

New York Üniversitesi’nde kadın doğum uzmanı ve çalışmanın baş yazarlardan biri olan Dr. Ashley Roman, “Bebekler antikorlarla doğabilirlerse, hayatlarının ilk aylarında, yani en savunmasız olduklarında korunabilirler” diye konuştu. Diğer taraftan, pandemi başladığından beri yapılan çok sayıda çalışma çocukların Covid ile ciddi şekilde hastalanma riskiyle karşı karşıya olduğunu gösterdi. Bağışıklık sistemi zayıf olan bebeklerde risk yükseliyor.

Hamileyken Kovid-19’a yakalanan Yeşim Sencer: Aşı olmadığıma çok pişmanım
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Hamileyken Kovid-19’a yakalanan Yeşim Sencer: Aşı olmadığıma çok pişmanım
  • Buna rağmen İngiltere Halk Sağlığı Kurumu’ndan (PHE) elde edilen veriler ülkedeki hamile kadınların hala aşı yaptırmakta tereddüt ettiğini ve sadece yüzde 10'unun Temmuz ayı sonuna kadar aşı randevusu aldığını gösterdi. ABD Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezlerine (CDC) göre, hamile annelerin yüzde 23'ünün aşılandı.

Korktuğu için aşı yaptırmayan hamile kadın koronavirüse yakalandı: Pişmanım keşke aşı olsaydım
KORONAVİRÜS
Korktuğu için aşı yaptırmayan hamile kadın koronavirüse yakalandı: Pişmanım keşke aşı olsaydım

AŞILARIN HAMİLELİKTE YAN ETKİYE NEDEN OLDUĞUNA DAİR HİÇBİR KANIT YOK

Şimdiye kadar yapılan tüm araştırmalar, Pfizer/BioNTech ve Moderna gibi mRNA aşılarının hamile kadınlar için güvenli olduğunu ve ölü veya kusurlu doğuma neden olmadığını gösterdi. New York Üniversitesi’in son araştırması, American Journal of Obstetrics and Gynecology Maternal Fetal Medicine'de yayınlandı. Araştırmanın baş yazarı Dr. Jennifer Lighter, “Aşılanan annelerden doğan çocuklarda antikor düzeylerinin yüksek olması heyecan verici. Bu durum şaşırtıcı değil. Diğer aşılarda gördüklerimizle tutarlıdır. Bulgularımız, yeni doğan bebeklerinin hayati önem taşıyan korumadan yararlanabilmesi için kadınlara hamilelik sırasında neden Covid aşısı yaptırmalarının tavsiye edilmesi gerektiğinin giderek artan önemli nedenlerine ekleniyor” diye konuştu.

Hamile olduğu için aşı yaptırmamıştı: Bebeği sezaryenle alındı koronavirüsten hayatını kaybetti
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Hamile olduğu için aşı yaptırmamıştı: Bebeği sezaryenle alındı koronavirüsten hayatını kaybetti
  • Öte yandan, çalışmanın yazarları hamile kadınların corona virüse yakalandıklarına erken doğum ve düşük olasılığın olasılığının iki ile üç kat yükseldiğini belirterek, aşının önemine vurgu yaptı.

Koronavirüse yakalanan hamile kadından aşı çağrısı: Keşke aşı olsaydım
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Bingöl’de yaşayan 3’üncü çocuğuna hamile olan Ebru Arslan, kısa bir süre önce şiddetli göğüs ağrısı ve öksürük nedeniyle Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne giderek test verdi. Burada testi pozitif çıkan anne Arslan, koronavirüs servisinde tedavi altına alındı.
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Gebeliği nedeniyle aşı olmadığını ve bunun pişmanlığını yaşadığını aktaran anne Arslan, 37 hafta 6 günlük hamileyim. Cuma gününe de sezaryenim var. Aşı olmadım, sonradan pişman oldum. Keşke aşı olsaydım. En azından koronavirüsü bu kadar kötü bir şekilde atlatmazdım. İlk belirtilerim şöyle oldu göğüs ağrım başladı. Ciğerlerimde ağrı vardı. Ondan sonra öksürük oluşmaya başladı. Hastaneye geldim ve testim de pozitif çıktı” dedi.
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Son zamanlarda gebelerde vaka sayısı arttı <br><br> Gebe kadınlara aşı çağrısında bulunan anne Arslan, “Bütün hamile bayanlara sesleniyorum, 3 aydan sonra muhakkak aşılarını olsunlar. Belki ben aşı olsaydım bu kadar kötü bir şekilde atlatmazdım” diye konuştu.
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Annelerin ve anne adaylarının doğacak çocukları için mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizen Kadın Doğum Uzmanı Dr. Ramazan Erda Pay, son zamanlarda gebelerde vakaların arttığını belirtti.
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Uzm. Dr. Pay, Özellikle son dönemde artan gebelerde koronavirüs vaka sayıları nedeniyle ve gebelerimizin de haftası ilerledikçe gerek solunum sistemi gerekse dolaşım sistemindeki sıkıntılar nedeniyle gebelerimizin daha fazla etkilendiği bir dönem yaşamaktayız. Bu süreçte hem gebelerimizin korunması hem de gebeler aşılandığı takdirde oluşacak koruyucu hücrelerin bebeğe geçerekten, bebeğe olan koruyucu etkisi nedeniyle hem gebelik döneminde hem de aşı döneminde aşıyı tavsiye etmekteyiz. Gebelik sonrasında en mutlu zamanların yaşandığı bebeği kucağa sağlıklı alabilmek adına gebelik sürecinde anne adaylarımızın da aşı olmaları konusunda tekrardan ricacıyız şeklinde konuştu.
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Korona virüse yakalanan hamile kadından aşı çağrısı
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Korona virüse yakalanan hamile kadından aşı çağrısı
Koronavirüse yakalanan hamile kadından aşı çağrısı: Keşke aşı olsaydım
Bingöl'de koronavirüse yakalanan 37 haftalık gebe olan 2 çocuk annesi Ebru Arslan, "Aşı olmadım, sonradan pişman oldum. Keşke aşı olsaydım. En azından koronavirüsü bu kadar kötü bir şekilde atlatmazdım" diyerek vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.
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