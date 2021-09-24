Anne adayları dikkat: Koronavirüs aşısı bebekte antikor oluşturuyor mu?

ABD’de yapılan yeni bir çalışmada hamilelikte koronavirüs aşısı yaptırmanın, bebeğin yüksek düzeylerde antikor seviyesiyle doğmasını sağladığını ortaya koydu. NTV'nin haberine göre; Uzmanlar, ayrıca hamileliğinin ikinci yarısındaki annelerin göbek kordonlarındaki kanın en yüksek antikor seviyelerine sahip olduğunu keşfetti.

EN SAVUNMASIZ ANLARINDA KORUNABİLİRLER

New York Üniversitesi’nde kadın doğum uzmanı ve çalışmanın baş yazarlardan biri olan Dr. Ashley Roman, “Bebekler antikorlarla doğabilirlerse, hayatlarının ilk aylarında, yani en savunmasız olduklarında korunabilirler” diye konuştu. Diğer taraftan, pandemi başladığından beri yapılan çok sayıda çalışma çocukların Covid ile ciddi şekilde hastalanma riskiyle karşı karşıya olduğunu gösterdi. Bağışıklık sistemi zayıf olan bebeklerde risk yükseliyor.

REKLAM

KORONAVİRÜS Hamileyken Kovid-19’a yakalanan Yeşim Sencer: Aşı olmadığıma çok pişmanım

Buna rağmen İngiltere Halk Sağlığı Kurumu’ndan (PHE) elde edilen veriler ülkedeki hamile kadınların hala aşı yaptırmakta tereddüt ettiğini ve sadece yüzde 10'unun Temmuz ayı sonuna kadar aşı randevusu aldığını gösterdi. ABD Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezlerine (CDC) göre, hamile annelerin yüzde 23'ünün aşılandı.

KORONAVİRÜS Korktuğu için aşı yaptırmayan hamile kadın koronavirüse yakalandı: Pişmanım keşke aşı olsaydım

AŞILARIN HAMİLELİKTE YAN ETKİYE NEDEN OLDUĞUNA DAİR HİÇBİR KANIT YOK

Şimdiye kadar yapılan tüm araştırmalar, Pfizer/BioNTech ve Moderna gibi mRNA aşılarının hamile kadınlar için güvenli olduğunu ve ölü veya kusurlu doğuma neden olmadığını gösterdi. New York Üniversitesi’in son araştırması, American Journal of Obstetrics and Gynecology Maternal Fetal Medicine'de yayınlandı. Araştırmanın baş yazarı Dr. Jennifer Lighter, “Aşılanan annelerden doğan çocuklarda antikor düzeylerinin yüksek olması heyecan verici. Bu durum şaşırtıcı değil. Diğer aşılarda gördüklerimizle tutarlıdır. Bulgularımız, yeni doğan bebeklerinin hayati önem taşıyan korumadan yararlanabilmesi için kadınlara hamilelik sırasında neden Covid aşısı yaptırmalarının tavsiye edilmesi gerektiğinin giderek artan önemli nedenlerine ekleniyor” diye konuştu.

HAYAT Hamile olduğu için aşı yaptırmamıştı: Bebeği sezaryenle alındı koronavirüsten hayatını kaybetti

Öte yandan, çalışmanın yazarları hamile kadınların corona virüse yakalandıklarına erken doğum ve düşük olasılığın olasılığının iki ile üç kat yükseldiğini belirterek, aşının önemine vurgu yaptı.