Anneler Günü ve Ramazan Bayramı'nda huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Anneler Günü ve Ramazan Bayramı'nda, huzurevleri ile engelli bakım merkezlerine ziyaretçi kabul edilmeyeceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, huzurevleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri ile engellilerin kaldığı bakım merkezlerinde, Kovid-19'a karşı vatandaşların sağlığını korumak için sıkı önlemlerin uygulandığı anımsatıldı.

Kuruluşlara halihazırda ziyaret yasağınının bulunduğuna, personelin giriş çıkışlarının da sağlık taramaları yapılarak gerçekleştirildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: