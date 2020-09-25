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Koronavirüs Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi
TÜRKİYE

Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Covid-19 teşhisiyle 17 Ağustos tarihinden bu yana tedavi gördüğü özel hastaneden bu gece Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Başkanın durumunun stabil olduğu ve tedavisine burada devam edileceği bildirildi.

Haber Merkezi İHA
Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.
Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

Başkan Böcek 17 Temmuz tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yapılan Covid 19 testinin pozitif çıktığı ve hastanede izole altında bulunduğu bilgisini paylaşmıştı. Aradan geçen süre içinde astım ve şeker hastalığı sebebiyle durumu ağırlaşan Başkan Böcek 7 Eylül tarihinde aynı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

  • Böcek’in 12 Eylül tarihinde yapılan Covid-19 testi negatif çıkmıştı. Başkan Böcek, bir aydan fazla süredir yoğun bakın ünitesinde tedavi altında bulunduğu özel hastaneden bu gece saatlerinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Böcek’in tedavisinin bundan sonraki bölümünün burada devam edeceği bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor
KORONAVİRÜS
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada " Başkanımızın yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Klinik durumu stabil olarak seyretmekte olup tedavi sürecinin devamı için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilmiştir” denildi.

Yoğun bakımdaki Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in son test sonucu negatif çıktı
GÜNDEM
Yoğun bakımdaki Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in son test sonucu negatif çıktı

Koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu stabil
GÜNDEM
Koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu stabil

Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'in son kontrol PCR testi negatif çıktı
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Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'in son kontrol PCR testi negatif çıktı

Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek, tedbir amaçlı uyutuldu
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Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek, tedbir amaçlı uyutuldu

Koronavirüse yakalanan Muhittin Böcek Kimdir?
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Koronavirüse yakalanan Muhittin Böcek Kimdir?

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