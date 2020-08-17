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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek koronavirüse yakalandı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek koronavirüse yakalandı. Bir takım belirtiler üzerine hastaneye giden ve yaptırdığı testin sonucunun pozitif olduğunu öğrenen Böcek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında hastanede izole durumda olduğunu belirtti.

Haber Merkezi AA
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Böcek, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla, dün yapılan Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

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"Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım." mesajını paylaşan Böcek, maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda da uyarıda bulundu.

Böcek, "En kısa sürede görüşmek dileğiyle..." ifadesine de yer verdi.

MUHİTTİN BÖCEK KİMDİR?

Muhittin Böcek 1962'de Konyaaltı'nda doğmuştur. Aslen Yörük'tür. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya'da tamamladıktan sonra zirai üretim ve ulaşım sektörlerinde çalıştı. Halkla İlişkiler ve İktisat alanında yükseköğrenimini tamamladı. Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans yaptı. 1994-1999 yılları arasında Anavatan Partisi Merkez İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. 1999 yerel seçimlerinde Anavatan Partisinden Konyaaltı Belediye Başkanı seçildi. 2004 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden aday olarak tekrar seçildi ve 2019 yılına kadar Konyaaltı Belediye Başkanlığı görevini yürüttü.

Bu süre zarfında 4 dönem Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı, Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB) Başkanlığı, Konyaaltı Turizm Eğitim ve Kültür Vakfı (KONTEV) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Konyaaltı Kent Konseyi Başkanlığı görevlerini yürüttü.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı nın adayı olarak Cumhuriyet Halk Partisinden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi.

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