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Koronavirüs Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcekin yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor
TÜRKİYE

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor

Koronavirüs tedavisi sonrası akciğerlerinde oluşan tahribat nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunda son 24 saat içerisinde olumsuz herhangi bir süreç yaşanmadığı, klinik seyrinin stabil devam ettiği açıklandı.

Haber Merkezi DHA
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tedavisi devam ediyor.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tedavisi devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta koronavirüs test sonucunun pozitif çıkmasının ardından özel bir hastanede tedaviye alındı. Başkan Böcek'in son koronavirüs test sonuçları negatif çıktı.

  • Astım rahatsızlığı bulunan Başkan Böcek, sonrasında akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle entübe halde yoğun bakımda tedaviye alındı. Her geçen gün iyiye giden Başkan Böcek'in son 24 saat içerisinde durumunun stabil olduğu belirtildi.

DHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Son 24 saat içerisinde de olumsuz giden herhangi bir süreç yaşanmamış olup, klinik seyri stabil olarak devam etmektedir."

Yoğun bakımdaki Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in son test sonucu negatif çıktı
GÜNDEM
Yoğun bakımdaki Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in son test sonucu negatif çıktı

Koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu stabil
GÜNDEM
Koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu stabil

Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'in son kontrol PCR testi negatif çıktı
KORONAVİRÜS
Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'in son kontrol PCR testi negatif çıktı

Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek, tedbir amaçlı uyutuldu
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Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek, tedbir amaçlı uyutuldu
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