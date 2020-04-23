Antalya ve Muğla'nın turistik bölgeleri en sakin günlerini yaşıyor

Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya'da, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ile özellikle halkın yoğunluk oluşturduğu Sarısu ve Lara plajları en sakin günlerini yaşıyor.

Önceden yoğunluk oluşan Cumhuriyet Meydanı, Işıklar ve Kazım Özalp caddeleri de boş kaldı. Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini anons ediyor.

Bazı cadde ve sokaklarda, belediyelerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri dikkati çekti. Vatandaşların, marketlerden alışveriş yaptığı görüldü. Kent genelinde sessizlik hakim.

Burdur ve Isparta'da da vatandaşlar

Muğla'nın turistik sahil ve plajları boş

Muğla'nın turizm merkezleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinin meydanları, sahil ve yürüyüş yolları ile ünlü plajlarında sakinlik sürüyor.

FOTOĞRAF 8 Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya'da, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ile özellikle halkın yoğunluk oluşturduğu Sarısu ve Lara plajları en sakin günlerini yaşıyor. Önceden yoğunluk oluşan Cumhuriyet Meydanı, Işıklar ve Kazım Özalp caddeleri de boş kaldı. Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini anons ediyor. Bazı cadde ve sokaklarda, belediyelerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri dikkati çekti. Vatandaşların, marketlerden alışveriş yaptığı görüldü. Kent genelinde sessizlik hakim. Muğla'nın turizm merkezleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinin meydanları, sahil ve yürüyüş yolları ile ünlü plajlarında sakinlik sürüyor. Marmaris'teki Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik meydanları, Marmaris Belediyesi Halk Plajı, Uzunyalı ile İçmeler sahilleri ile yürüyüş yolları, Bodrum'da ise Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Ortakent-Yahşi ve Torba sahillerinin boş olduğu görüldü. Fethiye'de ise Beşkaza Meydanı, sahil bandındaki yürüyüş ve bisiklet yollarında sessizlik hakim. Öte yandan, kısıtlama getirilmeyen Burdur ve Isparta'da da vatandaşlar Evde kal. çağrısına büyük oranda uyuyor. Antalya ve Muğla'nın turistik bölgeleri en sakin günlerini yaşıyor Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilen illerden Antalya ve Muğla'nın turistik bölgelerindeki sahil, plaj, meydan ve yürüyüş yolları boş kaldı. BiP'te paylaş

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Marmaris'teki Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik meydanları, Marmaris Belediyesi Halk Plajı, Uzunyalı ile İçmeler sahilleri ile yürüyüş yolları, Bodrum'da ise Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Ortakent-Yahşi ve Torba sahillerinin boş olduğu görüldü.

Fethiye'de ise Beşkaza Meydanı, sahil bandındaki yürüyüş ve bisiklet yollarında sessizlik hakim. Öte yandan, kısıtlama getirilmeyen Burdur ve Isparta'da da vatandaşlar "Evde kal." çağrısına büyük oranda uyuyor.

Burdur ve Isparta'da da vatandaşlar