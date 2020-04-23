Antalya ve Muğla'nın turistik bölgeleri en sakin günlerini yaşıyor
Antalya ve Muğla'nın turistik bölgeleri en sakin günlerini yaşıyor
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilen illerden Antalya ve Muğla'nın turistik bölgelerindeki sahil, plaj, meydan ve yürüyüş yolları boş kaldı.
Marmaris'teki Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik meydanları, Marmaris Belediyesi Halk Plajı, Uzunyalı ile İçmeler sahilleri ile yürüyüş yolları, Bodrum'da ise Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Ortakent-Yahşi ve Torba sahillerinin boş olduğu görüldü.
Fethiye'de ise Beşkaza Meydanı, sahil bandındaki yürüyüş ve bisiklet yollarında sessizlik hakim. Öte yandan, kısıtlama getirilmeyen Burdur ve Isparta'da da vatandaşlar "Evde kal." çağrısına büyük oranda uyuyor.